В Шаховской построят крупный животноводческий комплекс

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Комплекс по выращиванию крупного рогатого скота откроет компания «Шаховская нива» в городском округе Шаховская, разрешение на строительство предприятия уже получено, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Новый комплекс будет рассчитан на 2400 коров с молодняком. Он станет одним из самых крупных в регионе по выращиванию крупного рогатого скота и по производству молока и мяса», — рассказал глава министерства Владислав Мурашов.Он добавил, что общий объём инвестиций в проект составит около 3.8 млрд рублей. Благодаря новому предприятию в муниципалитете будет создано свыше 130 рабочих мест.
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