В Армении предложили перейти с пшеницы на рис

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Армянские потребители могут избавиться от зависимости от стратегических товаров, перейдя с пшеницы на рис, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает РИА Новости.
По словам политика, безопасность Армении связана со стратегическими товарами. По мнению Григорян, эти товары могут измениться, в связи с чем население страны должно быть более гибким, чтобы не позволить другим странам «гоняться» за стратегическими товарами и адаптироваться к этой реальности.
Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения должна учитывать интересы России в закавказских транспортных потоках.
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«Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», – предложил он.
Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения должна учитывать интересы России в закавказских транспортных потоках.
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Александр Климов