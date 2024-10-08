Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Кремле договорились, что границу Армении с Ираном и Турцией будет также охранять армянские пограничники. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.
Отмечается, что с 1 января 2025 года пограничники Службы нацбезопасности Армении приступят к участию в охране госграницы страны с Ираном и Турцией, а служба на КПП между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться только силами пограничных войск Службы нацбезопасности страны.
Напомним, что Армения является единственной страны, помимо России, где находятся российские пограничники. Сотрудники пограничного управления ФСБ России совместно с армянскими коллегами несут службу у границы по договору от 30 сентября 1992 года.
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Анастасия Чинкова