Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Кремле договорились, что границу Армении с Ираном и Турцией будет также охранять армянские пограничники. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.