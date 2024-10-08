Путин встретился в Кремле с премьер-министром Армении Пашиняном

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой переговоров были вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Российский лидер отметил, что перед началом официальных переговоров у них с главой армянского правительства состоялся разговор с глазу на глаз. По словам Путина, они с Пашиняном, которого глава российского государства назвал по имени-отчеству, Николом Воваевичем, обсуждали насущные вопросы современной повестки. Подробности журналистам по понятным причинам оглашены не были.
Перед переговорами с премьер-министром Армении Путин встречался также со своим коллегой из Азербайджана Ильханом Алиевым. Главной темой переговоров также были армяно-азербайджанские отношения и роль в их нормализации России.
Пашинян на встрече с президентом РФ с удовольствием констатировал, что в последние месяцы между Россией и Арменией наметился конструктивный политический диалог. Москва же, как ещё накануне отмечал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, как и ранее, играет активную и позитивную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном.
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Перед переговорами с премьер-министром Армении Путин встречался также со своим коллегой из Азербайджана Ильханом Алиевым. Главной темой переговоров также были армяно-азербайджанские отношения и роль в их нормализации России.
Пашинян на встрече с президентом РФ с удовольствием констатировал, что в последние месяцы между Россией и Арменией наметился конструктивный политический диалог. Москва же, как ещё накануне отмечал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, как и ранее, играет активную и позитивную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном.
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Александр Бойцов