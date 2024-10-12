Пашинян призвал учитывать интерес России к транспортным потокам в Закавказье

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию физкультуры и спорта, исключив из него секретаря Совбеза Сергея Шойгу и экс-главу Федерации художественной гимнастики Ирину Виннер. Об этом говорится в подписанном главой государства указе, представленном на официальном портале правовых актов.