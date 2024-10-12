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Пашинян призвал учитывать интерес России к транспортным потокам в Закавказье

Пашинян: Армения должна учитывать интерес РФ к транспортным потокам в Закавказье
12 октября 2024, 20:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Армении необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье. Об этом премьер-министр государства Никол Пашинян в ходе выступления на семинаре правящей партии «Гражданский договор».
Он подчеркнул, что транзитные пути имеют для российской стороны важное экономическое, политическое и внешнеполитическое значение. В связи с этим, Россия может испытывать беспокойство в случае внесения каких-то изменений.

Также Пашинян добавил, что ряд западных партнёров не желает проведения транспортных потоков через территорию Ирана в связи с их напряжёнными отношениями с Тегераном.



Ранее армянский премьер-министр указал на активный политический диалог, который в последнее время ведут Москва и Ереван. Стороны регулярно проводят встречи на высоком уровне.

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#сотрудничество
Умер бывший первый министр Шотландии Салмонд
Скончался бывший первый министр Шотландии и экс-ведущий шоу на RT Салмонд
12 октября 2024, 20:46

Фото: istockphoto/NetPix

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила 12 октября газета Daily Record. Политик должность первого министра с 2007 по 2014 год.
Салмонд, экс-лидер Шотландской национальной партии, активно боролся за независимость региона от Великобритании. Кроме этого Алекс Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.

Соболезнования высказал бывший премьер-министр Риши Сунак.
«Алекс Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике. Покойся с миром», — написал Сунак в соцсети X.

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«За Молдову без ЕС!»: марш Голодных прошел в Кишиневе против президента Майи Санду
Марш голодных в Кишиневе прошел против президента Молдовы Майи Санду и ЕС
12 октября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/sibway

В Кишиневе прошел протест против президента Молдовы Майи Санду и Европейского Союза. Антиправительственное шествие назвали «Марш голодных» или «Марш обманутых пенсионеров», сообщает канал Sputnik Молдова.
Люди вышли на улицы с плакатами и пустыми кастрюлями. Они скандировали лозунги: «Долой Майю Санду!» и «За Молдову без ЕС!». Шествие стартовало из Конституционного суда в сторону здания правительства, но полиция не подпустила протестующих к президентуре. В итоге участники акции с пустыми кастрюлями направились к офису правящих партий PAS.

Организатором выступил оппозиционный блок «Победа — Виктория». Юрий Витнянский, представитель блока, отметил, что с приходом холодов люди вновь начинают экономить на еде из-за высоких цен на коммунальные услуги.
«Проблема становится все более и более актуальной. Поэтому сегодня проводим именно «марш голодных» с пустыми кастрюлями и ложками», — сказал Витрянский.

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#кишинёв
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Построить неприступный забор на границе с Белоруссией предложил премьер Польши Туск
Премьер Польши Туск: неприступный забор на границе Белоруссии защитит мигрантов
12 октября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Stadtratte

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что усиление забора на границе с Белоруссией поможет предотвратить гибель нелегальных мигрантов. С таким заявлением он выступил съезде «Гражданской платформы» в Варшаве 12 октября.
«Есть двойная необходимость — сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, и избежать драм, трагедий и смерти, чтобы не находили мертвых людей где-то в районе Буга», — сказал Туск.

По мнению польского премьера, неприступный забор — это наиболее гуманный метод борьбы с нелегальными мигрантами.

По данным политика, с начала 2024 года на белорусско-польской границе погибли два мигранта, а в прошлом году — 18 нелегалов.

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик сообщил о строительстве оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Строительство «Восточного щита» начнется до конца 2024 года.

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#политика
#граница
#польша
#белоруссия
#мигранты
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Боррель высказался о планах Израиля запретить работу агентства ООН
Боррель: Запрет работы БАПОР ООН в Израиле приведёт к катастрофе
12 октября 2024, 18:56

Фото: istockphoto/butenkow

Законодательная инициатива правительства Израиля, которое рассматривает проект запрета работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь для еврейского государства катастрофические последствия.
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз выражает серьёзную озабоченность в связи с данной инициативой, которая в настоящее время обсуждается в парламенте Израиля. В Европе также поддерживают опасения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что такое решение, в случае его принятия, будет иметь катастрофические последствия, добавил глава европейской дипломатии.

Боррель пояснил, что возможный запрет БАПОР не позволит обеспечивать должную защиту палестинских беженцев на оккупированном израильтянами Западном берегу реки Иордан, Восточном Иерусалиме и секторе Газа.

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#реки
#запрет
#оон
#евросоюз
#израиль
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Аналитик Меркурис: Зеленский оказался в невыносимом положении из-за США
12 октября 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский прямо сейчас оказался в совершенно невыносимом положении. Причина этого заключается в нежелании Соединённых Штатов выполнять его просьбы, больше напоминающие требования.
Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. По его мнению, американцы бросят Украину, так как у них есть более актуальные и тревожащие проблемы. Им необходимо обращать внимание на эскалацию на Ближнем Востоке, на усиление Китая и другие проблемы.

«Европа далеко, а Зеленский находится в невыносимом положении. В глубине души он знает, что ему следует делать, но он этого не выполнит», — сказал эксперт.

Меркурис пояснил, что украинский президент понимает, что ему необходимо пойти на мирное соглашение с Россией, но из-за страха неминуемой расправы от радикальных группировок в стране он каждый раз вынужден заявлять о нежелании садиться за стол переговоров.

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#европа
#соглашение
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#youtube
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Путин исключил Шойгу и Виннер из Совета по физкультуре и спорту
12 октября 2024, 17:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию физкультуры и спорта, исключив из него секретаря Совбеза Сергея Шойгу и экс-главу Федерации художественной гимнастики Ирину Виннер. Об этом говорится в подписанном главой государства указе, представленном на официальном портале правовых актов.
Кроме того, из совета были исключены губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Минэнерго России Сергей Цивилев, который ранее возглавлял Кемеровскую область.

При этом в обновлённый список вошёл глава РЖД Олег Белозеров, который недавно был избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.

Также в новом составе фигурируют глава «Норникеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин; и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе; глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков; губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие.

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#физкультура
#спорт
#советы
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«Русофобия»: Смит прокомментировал отказ украинцев пожать руки российским киберспортсменам
Смит назвал русофобией отказ украинцев пожать руки российским киберспортсменам
12 октября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Smederevac

Отказ украинских спортсменов пожимать руки россиянам на киберспортивном турнире — это акт русофобии. Такое заявление сделал 12 октября президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Игроки украинской команды Natus Vincere не пожали руки представителям российской команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро, где первые одержали победу со счетом 2:0.
«На турнире в Рио-де-Жанейро, где встречались две зарубежные киберспортивные команды, не обошлось без проявления русофобии, следы которой мы все чаще замечаем на Западе», — цитирует президента ФКС ТАСС.

Смит отметил, что политика все глубже проникает в спорт. Федерация придерживается принципов, согласно которым спорт должен оставаться вне политики.
«Мы всегда рады видеть любые иностранные команды и киберспортсменов на соревнованиях, которые проводятся в России под эгидой федерации», — добавил Смит.

Ранее стало известно, что российские кибеоспортсмены не смогут участвовать в отборочных соревнованиях чемпионата мира из-за требований о нейтральном статусе.

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#it
#россия
#украина
#чемпионат
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Марш пустых кастрюль проходит в Кишиневе из-за бедственного положения в Молдавии
Участников марша кастрюль не подпустили к администрации президента Молдавии
12 октября 2024, 16:43

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

В Кишиневе полиция не пропустила участников «марша кастрюль» к администрации президента Молдавии из-за указания мэра Иона Чебана. Об этом 12 октября сообщил лидер молодежного движения «Победа молодежи» Юрий Витнянский.
Он отметил, что из-за распоряжения мэра их не допустили к зданию президентуры. По словам Витнянского, в центре города проходило еще одно мероприятие, но там не было ни одного человека.
«Мы понимаем, что мэр делает это для того, чтобы митингующие не могли подойти к зданию, где сидит президент, и высказать свое мнение», — цитирует Витянского РИА Новости.

В результате колонна направилась в офис правящей партии «Действие и солидарность». Неофициальным лидером партии является президент Майя Санду.

Участники народного марша в Молдавии бьют по кастрюлям, протестуя против бедственного положения в стране и пустых обещаний правительства. Колонна стартовала из Конституционного суда.

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В Иране запретили подниматься на борт самолёта с электронными средствами связи
12 октября 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Chalabala

Иранские власти запретили проносить на борт самолёта любые электронные средства связи. Исключение сделано только для мобильных телефонов.
Об новом запрете сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу. Его слова приводит информационное агентство ISNA.

Это заявление прозвучало на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по территории Израиля в начале октября. А также после массового подрыва пейджеров участников движения «Хезболла» в Ливане в середине сентября. Предполагается, что за организацией этих взрывов стояли сотрудники израильской разведки «Моссад».

Уточняется, что любые электронные средства связи, кроме мобильников, не должны попасть на борт самолёта как в ручной клади, так и в багаже.

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