Пашинян призвал учитывать интерес России к транспортным потокам в Закавказье

Фото: сайт Кремля
Армении необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье. Об этом премьер-министр государства Никол Пашинян в ходе выступления на семинаре правящей партии «Гражданский договор».
Он подчеркнул, что транзитные пути имеют для российской стороны важное экономическое, политическое и внешнеполитическое значение. В связи с этим, Россия может испытывать беспокойство в случае внесения каких-то изменений.
Также Пашинян добавил, что ряд западных партнёров не желает проведения транспортных потоков через территорию Ирана в связи с их напряжёнными отношениями с Тегераном.
Ранее армянский премьер-министр указал на активный политический диалог, который в последнее время ведут Москва и Ереван. Стороны регулярно проводят встречи на высоком уровне.
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Также Пашинян добавил, что ряд западных партнёров не желает проведения транспортных потоков через территорию Ирана в связи с их напряжёнными отношениями с Тегераном.
Ранее армянский премьер-министр указал на активный политический диалог, который в последнее время ведут Москва и Ереван. Стороны регулярно проводят встречи на высоком уровне.
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Анастасия Чинкова