В Азербайджане начали работать карты «Мир»

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В Азербайджане постепенно начинают работать карты российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин на сессии «Россия – Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что карты «Мир» постепенно получают хождение в республике.
В настоящее время уже можно снимать местную валюту манаты с карт «Мир» в банкоматах ВТБ, уточнил Галузин.
В конце апреля этого года торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, заявил, что Иран готовится запустить пилотный проект по приёму карты «Мир». Первое же соглашение по внедрению этой системы в страну было подписано ещё в 2022 году.
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В настоящее время уже можно снимать местную валюту манаты с карт «Мир» в банкоматах ВТБ, уточнил Галузин.
В конце апреля этого года торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, заявил, что Иран готовится запустить пилотный проект по приёму карты «Мир». Первое же соглашение по внедрению этой системы в страну было подписано ещё в 2022 году.
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Анастасия Чинкова