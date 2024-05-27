Силуанов раскрыл планы по решению проблем с картой «Мир» в Узбекистане

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Российские власти подчеркнули необходимость поиска альтернативных способов расчетов для граждан России в Узбекистане в связи с возникшими проблемами с использованием карты «Мир».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.
Министр отметил, что рассматриваются возможные альтернативные системы расчетов, такие как использование QR-кодов и других методов, применяемых в различных странах, которые не зависят от карты «Мир».
По словам Силуанова, сложности вызваны санкционными рисками, с которыми сталкиваются банки Узбекистана.
В начале февраля стало известно, что один из крупнейших банков Узбекистана, Ipak Yuli Bank, начал требовать от российских клиентов предоставления ПИНФЛ.
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Министр отметил, что рассматриваются возможные альтернативные системы расчетов, такие как использование QR-кодов и других методов, применяемых в различных странах, которые не зависят от карты «Мир».
По словам Силуанова, сложности вызваны санкционными рисками, с которыми сталкиваются банки Узбекистана.
В начале февраля стало известно, что один из крупнейших банков Узбекистана, Ipak Yuli Bank, начал требовать от российских клиентов предоставления ПИНФЛ.
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Артем Кузьмин