В Сергиевом Посаде запускают производство винилового сайдинга

Фото: пресс-служба Мининвества МО
Завод по производству винилового сайдинга открывают в индустриальном парке М-8 в Сергиевом Посаде, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта стала компания «Лидертрейд», она вложила в завод 172 млн рублей. На заводе смогут ежегодно выпускать более 450 тонн виниловых панелей и свыше 600 тонн аксессуаров», — отметила глава министерства инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что благодаря новому производству в муниципалитете появится более 40 новых рабочих мест.
Общая площадь двухэтажного производственного корпуса составляет около полутора тысяч квадратных метров. Кроме того, в заводской комплекс входит склад, дробильный участок, лаборатории технического контроля и офисно-бытовое помещение.
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