В Балашихе откроют новый производственный участок по выпуску промышленного оборудования

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Производственный участок, на котором будут выпускать машины и оборудование для строительства и добычи полезных ископаемых, начинают строить на площадке индустриального парка «Соболиха» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в расширение производства компании «Девар Петро» составляют 60 млн рублей. Благодаря запуску нового производственного участка в муниципалитете появится ещё около пятнадцати рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Производственный участок планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
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