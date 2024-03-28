В Подмосковье запустили производство цикория с корицей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производство цикория с экстрактом корицы запустила в Рузском городском округе компания «Московская кофейня на паяхъ», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Московская кофейня на паяхъ» является одним из лидеров региона по производству кофе и кофейных напитков. В 2004 году компания запустила первый в России и Восточной Европе завод полного цикла по производству растворимого сублимированного, порошкообразного и гранулированного кофе. Новая продукция расширила товарную линейку напитков из цикория, которые производит компания», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.В министерстве отметили, что, по данным медиков, цикорий помогает улучшить обмен веществ, снижает уровень сахара в крови и нормализует микрофлору кишечника, а корица обладает антиоксидантными свойствами и снижет стресс.
Читайте также:
В Подмосковье выросло производство жареного кофе и кофе без кофеина
Производитель средств спасения при пожаре построит ещё один цех в Подмосковье
Производитель инсулина из Серпухова полностью перешёл на импортозамещение
Лев Каштанов