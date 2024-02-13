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В Балашихе выпустили инновационный материал для дорожного строительства

13 февраля 2024, 17:03
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Балашихе создали материал для строительства оснований дорог, устойчивый к перепадам низких температур. Инновационную продукцию разработали на базе научно-производственной организации «НПП СК Мост», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Материал уже защищён патентом и товарным знаком. В нём соединены решётка и пенно-стекольный щебень, что позволяет выполнять функцию как несущего, так и теплоизоляционного слоёв. Пока его будут в качестве эксперимента применять на участках и откосах автодорог, конусах мостовых сооружений. В дальнейшем планируется распространение материала в регионах с вечной мерзлотой», – говорится в сообщении.
НПО «НПП СК Мост» появилась в Балашихе в 1993 году. Предприятие разрабатывает и внедряет инновационные материалы и технологии в области транспортного строительства.


Важнейшие разработки компании — дренажные брикеты «Козинаки», литые смеси асфальтобетонные «Мостлаб» в брикетах и другая продукция.

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В Подмосковье появится мебельное производство за 1 млрд рублей
13 февраля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиево-Посадском городском округе построят новый промышленный комплекс по производству мебели. Реализация проекта компании «Комфорт М-8» стартует в этом году, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Объём инвестиций превысит 1 млрд рублей. На первом этапе инвестор планирует построить производственную площадку площадью 7 тыс. кв. м, а в дальнейшем увеличить площадь предприятия до 25-30 тыс. «квадратов». Запустить комплекс планируется в 2027 году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На действующем предприятии в Подмосковье компания производит офисную и кухонную мебель. Заказчиками являются строительные компании, госучреждения и гостиницы. В день производится 120 тонн продукции, которая поставляется в мебельные магазины по всей России.

Строительство нового предприятия расширит линейку выпускаемой продукций, в том числе импортозамещающей. По данным министерства, реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест.

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#мининвест мо
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Аналитик Васильев спрогнозировал курс евро до 100 рублей в марте
13 февраля 2024, 17:52

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Главный аналитик банка Михаил Васильев отметил, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей.
«Основными валютами в России сейчас являются в большей степени юань, и в меньшей степени – доллар. Поэтому курс евро к рублю во многом определяется через пару юань-рубль, и курс евро к доллару и юаню на глобальном рынке», — объяснил в беседе с Газета.ру Васильев.

Он напомнил о стагнации европейской экономики, из-за чего темпы её роста колеблются около нуля.

По его словам, поддерживать рубль будут продажа валютной выручки в России для крупнейших экспортеров, сезонно пониженный спрос на валюту, продажи юаней из резервов и высокие процентные ставки.

Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что в начале марта рубль ждут сильные колебания.

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Торги на фондовом рынке Московской биржи остановлены без объяснения причин
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке без объяснения причин
13 февраля 2024, 14:59

Фото: istockphoto/AUDINDesign

Сегодня, 13 февраля в 13:58 были приостановлены торги на фондовом рынке Московской биржи (МОЕХ). В сообщении представителей площадки указано, что об их возобновлении будет сообщено дополнительно.
В сентябре прошлого года Мосбиржа приостанавливала операции с фьючерсами и опционами, напоминает «Коммерсант». Тогда это было связано с техническим сбоем в работе торгово-клиринговой системы. В фондовом сегменте Московской биржи в последний раз торги приостанавливались 24 февраля 2022 года.

Накануне представители торговой площадки предупреждали, что 13 и 14 февраля будут проводиться технические работы по обновлению системы на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынка, из-за чего может быть затруднён доступ к некоторым сервисам. Связана ли именно с этим приостановка операций на фондовом рынке, не сообщается.

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#биржа
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Подмосковье удержало лидерство по производству сыра в России
13 февраля 2024, 13:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область вновь заняла первое место по производству сыра в стране, лидерские позиции регион удерживает третий год подряд за счёт постоянного наращивания объёмов выпуска продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Московская область продолжает удерживать первое место в стране по производству сыра, наращивая объемы и увеличивая отрыв. (…) В декабре минувшего года в регионе было произведено более 36% от общего объема сыра, произведённого в Центральном федеральном округе, и более 19% от общероссийского объема», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.
Мурашов отметил, что заслуга в этом достижении принадлежит агропроизводителям, при этом, со своей стороны, власти региона реализуют различные меры поддержки для предприятий агропромышленного комплекса, которые также позитивно сказываются на результатах.

В числе предприятий, обеспечивших Московской области лидирующие позиции на российском рынке, Владислав Муращов назвал Озерецкий сыродельный комбинат и предприятие «Сыродел» их Дмитровского округа, Мытищинский молочный завод, предприятие «Хохланд Руссланд», расположенное в Раменском округе, фермерское хозяйство Олега Сироты в Истре и сыроварню «Сыр & Beer» в Королёве.

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#сыр
#сыроварня
#московская область
#подмосковье
#сельское хозяйство
#владислав мурашов
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Стоимость биткоина достигла максимума за два с половиной года
РБК: Впервые с осени 2021 года стоимость биткоина достигла 50 тысяч долларов
12 февраля 2024, 23:27

Фото: iStock/Violka8

В ходе прошедших 12 февраля торгов курс биткоина впервые с 2021 года превысил отметку в 50 тысяч долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные крупнейшей мировой криптобиржи Binance.
Как напоминает издание, предыдущего максимума курс биткоина достиг месяц назад — 11 января 2024 года. Тогда SEC — комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. В тот день биткоин стоил $48,9 тыс.

Исторический же максимум первой криптовалюты мира был достигнут в октябре 2021 года, когда стоимость биткоина превысила 66 тысяч долларов.

Ранее интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев рассказал в эфире «Радио 1», что курс биткоина в 2024 году может вырасти в три раза. По его словам, уже в апреле у криптовалюты случится так называемый халвинг – это технологическое уполовинивание вознаграждения для майнеров. Иначе говоря, сама сеть начнёт выплачивать примерно в два раза меньше за работу майнеров. Соответственно, возникнет дефицит биткоинов, который приведёт к повышению курса в горизонте полугода.

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#биткоин
#цена
#криптовалюта
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Подмосковная компания на 50% увеличит производство спортивного оборудования
12 февраля 2024, 19:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания по производству спортивного оборудования «СпортТех» на 50% увеличит мощность предприятия за счёт расширения и модернизации существующей площадки. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в проект превышают 100 млн рублей. На предприятии идут пуско-наладочные работы, которые будут завершены в I квартале этого года. Модернизация действующего производства позволит увеличить объём выпускаемой продукции уже в 2024-м на 50%. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 30 рабочих мест, а дальнейшем штат будет увеличен до 50 сотрудников», – поделилась планами Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, свою продукцию компания поставляет более чем в 80 регионах России и почти во все страны СНГ. После наращивания производственных мощностей, «СпортТех» планирует расширить географию поставок.

«СпортТех» выпускает оборудование для спорзалов – стойки для баскетбола, волейбола, бадминтона, баскетбольные фермы и щиты, ворота для футбола, гандбола, хоккея, трибуны для зрителей и скамейки для игроков, гимнастические стенки, спортивные снаряды для гимнастики, хореографические станки, легкоатлетические барьеры и многое другое.

Отдельный большой блок – гимнастические маты, зоны приземления и стеновые протекторы. Всего в ассортименте продукции – более 600 позиций.

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#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
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В Истре запустили завод по переработке рыбы за 100 млн рублей
12 февраля 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

В городском округе Истра начал работу завод по переработке рыбы. Его запустило ЗАО «Мансуровское карьероуправление», сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
«Предприятие занимается развитием аквакультуры с 2014 года. Открытие нового цеха позволит расширить территорию сбыта. Мощность нового производства составляет 3,5 тонны готовой продукции в сутки, а объём инвестиций превысил 100 млн рублей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Предприятие завершило строительство рыбоперерабатывающего предприятия в Подмосковье в декабре прошлого года. На новой линии займутся разведением и выращиванием рыбы, дальнейшей переработкой и продажей.

«Мансуровское карьероуправление» было основано в 1982 году для производства песка и щебня. Чтобы использовать выработанные карьеры, их обводняют и выращивают рыбу.

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#подмосковье
#московская область
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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Экономист Перепелица предрёк рублю сильные колебания
12 февраля 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/Baris-Ozer

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что в начале марта рубль ждут сильные колебания.
По его мнению, доллар будет в диапазоне 85-92 рублей. Он также рекомендовал не закупать валюту, отметив, что наиболее вероятно, что американская валюта останется в указанном диапазоне на протяжении всего этого года.

«В марте курс рубля будет зависеть от ряда факторов: объёмов обязательной продажи валютной выручки экспортеров, сальдо торгового баланса, ключевой ставки ЦБ, действий спекулянтов. Недавно добавился ещё фактор дефицита юаней на валютной бирже, что несколько ослабило курс рубля. Также некоторым психологическим фактором выступает покупка валюты Банком РФ», — добавил в беседе с Газета.ру Перепелица.

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#доллар
#валюта
#курс рубля
#рф
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В Подмосковье на гранты IT-компаниям выделили более 270 млн рублей
12 февраля 2024, 15:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Более 270 млн рублей выделено в Московской области в 2024 году на гранты IT-компаниям и компаниям, производящим компьютерную технику, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
«Общий размер бюджетных ассигнований на эти гранты в текущем году составляет более 273 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева.
Парламентарий добавил, что претендовать на гранты могут компании, зарегистрированные в Московской области и принявшие в штат не менее пяти новых сотрудников.

Заявки на грант принимаются с 1 февраля на областном портале госулуг, отбор продлится до 20 ноября. Потратить грант можно будет на покупку нового оборудования и зарплаты сотрудникам.

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