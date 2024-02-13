В Балашихе выпустили инновационный материал для дорожного строительства

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Балашихе создали материал для строительства оснований дорог, устойчивый к перепадам низких температур. Инновационную продукцию разработали на базе научно-производственной организации «НПП СК Мост», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Материал уже защищён патентом и товарным знаком. В нём соединены решётка и пенно-стекольный щебень, что позволяет выполнять функцию как несущего, так и теплоизоляционного слоёв. Пока его будут в качестве эксперимента применять на участках и откосах автодорог, конусах мостовых сооружений. В дальнейшем планируется распространение материала в регионах с вечной мерзлотой», – говорится в сообщении.НПО «НПП СК Мост» появилась в Балашихе в 1993 году. Предприятие разрабатывает и внедряет инновационные материалы и технологии в области транспортного строительства.
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