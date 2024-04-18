В Подмосковье выдали первый в этом году IT-грант

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Соглашение о выдаче гранта IT-компании подписано в Московской области, это первый грант такого типа, выданный в этом году в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Грант получила компания, занимающаяся разработкой приложений и IT-консалтингом.
Она добавила, что до конца года власти региона планируют выдать 20 таких грантов. Сумма гранта оставляет от 96 до 240 тысяч рублей на одного работника. Полученные деньги можно потратить на покупку оборудования или на зарплаты новым сотрудникам.
Полная информация об условиях получения IT-грантов и порядке отбора заявок размещена на региональном портале госуслуг.
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«Любая IT-компания Подмосковья, которая соответствует требованиям, может принять участие в отборе заявок на гранты. Подача заявлений на портале госуслуг Московской области открыта до 20 ноября включительно», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что до конца года власти региона планируют выдать 20 таких грантов. Сумма гранта оставляет от 96 до 240 тысяч рублей на одного работника. Полученные деньги можно потратить на покупку оборудования или на зарплаты новым сотрудникам.
Полная информация об условиях получения IT-грантов и порядке отбора заявок размещена на региональном портале госуслуг.
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Лев Каштанов