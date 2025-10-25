Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки
Ввоз товаров из Казахстана и Киргизии, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), разрешен до 10 декабря 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ доступен на официальном портале публикования правовых актов.
В документе отмечается, что ввоз товаров при выполнении определённых условий не рассматривается как нарушение таможенных обязательств и требований по маркировке продукции в соответствии с законодательством РФ.
Для успешного осуществления ввоза необходимо соблюдать ряд условий, включая обязанность получателя организовать транспортировку и хранение, а также подать уведомление в Министерство промышленности и торговли и нанести соответствующую маркировку на импортируемые товары. Кроме того, указ предусматривает, что продукция, ввезённая таким образом, до 27 декабря должна быть задекларирована в соответствии с общими правилами таможенного оформления.
Путин поручил обеспечить внесение полной информации о таких товарах в государственную информационную систему.
Читайте также: