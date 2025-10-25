Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки

25 октября 2025, 08:36

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Ввоз товаров из Казахстана и Киргизии, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), разрешен до 10 декабря 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ доступен на официальном портале публикования правовых актов.