В Белом доме назвали сумму, оставшуюся у США для восполнения запасов вооружений

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У Соединенных Штатов осталось около 1 миллиарда долларов финансирования для восполнения собственных запасов вооружений и боеприпасов. Об этом заявила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
Янг также отметила, что большая часть денег, выделяемых Украине, остаётся здесь же, в США. Они поступают предприятиям военно-промышленного комплекса, что дает возможность получать больше заказов, выпускать больше продукции, создавать новые рабочие места. Ранее Янг направила письмо законодателям, в котором предупредила о том, что ресурсы для оказания помощи Украине полностью истощатся к концу года в том случае, если не будет принят проект финансирования, запрошенный администрацией Белого дома.
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Александр Бойцов