В США заявили о глобальном дефиците основного компонента для боеприпасов

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Глобальный дефицит пороха ожидается в мире, что вызовет значительное повышение цен на боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе производителя огнестрельного оружия Vista Outdoor.
Отмечаться, что на фоне военных столкновений между несколькими государствами, спрос на боеприпасы сильно возрос. Вместе с тем ожидается недостаток пороха. Всё это вкупе повлечёт за собой существенное повышение цен на готовые снаряды.
По заявлениям компании, многие производители анонсируют новые расценки уже в течение нескольких недель.
Издание Newsweek подчеркнуло, что в Vista Outdoor не уточнили, какие именно мировые конфликты привели к таким последствиям. Но российско-украинский и палестино-израильский конфликты однозначно повысили спрос на боеприпасы.
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Анастасия Чинкова