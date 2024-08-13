В Богородском округе запустят производство строительных металлоконструкций

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производственно-складской комплекс, на котором будут выпускать строительные металлоконструкции, появится на территории индустриального парка «М7-М12» в Богородском городком округе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта является компания «Святогор», она уже получила разрешение на строительство. Общий объём инвестиций составят 183 миллиона рублей, на производстве будет создано 50 рабочих мест для жителей округа», — отметила зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Производственно-складкой комплекс будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч квадратных метров.
В министерстве отметили, что индустриальный парк Богородского округа «М7-М12» расположен на трассе М-7 «Волга» в двух километрах от ЦКАД и 47 километрах от МКАД.
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