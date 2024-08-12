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В подмосковном Мининвесте назвали число работающих в регионе организаций ОПК

12 августа 2024, 18:57
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Подмосковье работают более 120 организаций оборонно-промышленного комплекса, на которых занято свыше 130 тыс. специалистов.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время посещения площадки форума «Армия» в подмосковном парке «Патриот».
«Последние 10 лет Московская область является неизменным местом проведения главного мероприятия в оборонной промышленности страны – форума «Армия». В Подмосковье сосредоточены важнейшие центры оборонной промышленности России. Всего в регионе работает 122 организации ОПК, на которых занято свыше 130 тыс. специалистов. Сегодня эти предприятия активно участвуют в выполнении гособоронзаказа, объёмы которого значительно увеличились после начала СВО», – рассказала Зиновьева.


Она добавила, что выросли и объёмы выпуска продукции подмосковных предприятий ОПК. За прошлый год объём отгрузки этого сектора вырос почти в два раза.

Образцы своей продукции на форуме представили более 50 подмосковных предприятий. Это экипировка для военнослужащих, бронезащита для солдат и техники, оптические приборы, приборы слежения, комплектующие для военной техники, образцы высокоточного авиационного и морского оружия. Участниками форума «Армия» в этом году стали более 1,5 тыс. российских и зарубежных предприятий и организаций. Участие подтвердили военные делегации более 100 государств.
«Важно, чтобы образцы продукции, которые мы видим на форуме, как можно быстрее запускались в серийное производство и поступали на вооружение, в том числе и в зону СВО. Это позволит максимально быстро решить все поставленные задачи спецоперации», – заявил майор Кирилл Лосунчуков – участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев», проходящий стажировку в подмосковном Мининвесте.
Программа направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении программы её участники смогут работать в органах муниципальной и государственной власти, в госкорпорациях. Наставником Лосунчукова является губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#московская область
#промышленность
Подмосковье заняло первое место в ЦФО по производству кваса
12 августа 2024, 16:25

Фото: iStock/Yingko

Свыше 23 360 тысяч литров кваса произвели в Московской области за шесть месяцев текущего года, по этому показателю Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Подмосковные производители выпустили за шесть месяцев текущего года 23 360 тысяч литров кваса. Это составляет свыше 14,5% от общего объёма кваса, произведённого в ЦФО и 4,3% от всего кваса, сделанного в России. Такие результаты вывели Московскую область на первое место в ЦФО и третье место в стране», — говорится в сообщении.
Ведущими производителями кваса в Московской области являются предприятия «Московская пивоваренная компания», завод напитков «РОСЪ», НПО «Славичъ» и ООО «Фонтан».

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#напитки
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#московская область
#подмосковье
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Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по бизнес-миссиям
12 августа 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Бесплатный вебинар на тему «Поиск иностранных заказчиков промышленной продукции через бизнес-миссии» проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Бизнес-миссия — это поездка предпринимателей в другую страну для того, чтобы наладить деловые связи, найти партнёров и заняться продвижением услуг и товаров на зарубежном рынке. Участников вебинара научат, как подготовиться к бизнес-миссии и сделать это мероприятие максимально результативным», — говорится в сообщении.
Спикером вебинара будет федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ, руководительница Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей в Краснодарском крае Екатерина Балашова.

Вебинар начнётся в три часа дня и продлится полтора часа. Для участия необходимо зарегистрироваться до 15 августа по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
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В Сербии предрекли Европе нехватку газа без поставок из России
Вице-премьер Сербии Вулин: Европе будет недостаточно газа без поставок из РФ
12 августа 2024, 04:31

Фото: istockphoto/MikeMareen

Без российского газа европейские страны будут испытывать дефицит газа. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.
По его словам, обсуждение диверсификации Европы возможно только при условии отсутствия поставок газа из России и других стран.

«Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников», – отметил политик.

Ранее аналитик Rystad Energy Кристоф Халсер заявил, что ситуация в Курской области может сорвать переговоры между Азербайджаном, Украиной и ЕС о продолжении поставок трубопроводного газа из России в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа».

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#газ
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#европа
#сербия
#россия
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Банки Китая перестали принимать платежи из России
12 августа 2024, 03:27

Фото: iStock/Fotonen

Региональные банки Китая перестали принимать платежи из России. Об этом газете «Известия» рассказал представитель одной из российских компаний.
С мая 2024 года небольшие китайские банки активно использовались российскими компаниями из уверенности, что они менее восприимчивы к западным санкциям. Генеральный директор поставляющей технику из Китая компании Atvira Екатерина Кизикевич рассказала, что 20 июля получила письмо от китайского банка о приостановке сделки.

«Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом», – подчеркнул генеральный иректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Российский коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что сегодня более 98% китайских банков отказываются проводить прямые транзакции из России.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» испытывает трудности с поставками запчастей из Китая. Проблемы связаны с задержкой сроков оплаты по взаиморасчетам с партнерами.

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#россия
#китай
#банки
#санкции
#платёж
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В России разработали новейшую систему ПВО
Артяков: «Ростех» разработал систему ПВО «Панцирь-СМД-Е»
12 августа 2024, 03:09

Фото: Минобороны РФ

Госкорпорация «Ростех» разработала новейший комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-СМД-Э» с автоматическим боевым модулем без автоматических пушек. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
Он отметил, что на форуме «Армия 2024» госкорпорация представила около 1000 экспонатов, в том числе образцы нового вооружения.

«В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде», – подчеркнул Артяков.

Ранее в ходе посещения штаба группировки войск «Восток» начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову были продемонстрированы роботы БР-2 и БРГ-3, используемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#ростех
#минобороны рф
#сво
#пво
#комплекс
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В США вступил в силу запрет на импорт российского урана
12 августа 2024, 02:16

Фото: istockphoto/rarrarorro

В США вступил в силу запрет на импорт необлученного низкообогащенного урана из Российской Федерации, передает пресс-служба Белого дом.
Как говорится в заявлении, принятый комплекс исторических мер укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны за счет снижения и, в конечном счете, ликвидации зависимости от России в сфере гражданской атомной энергетики.

Стоит отметить, что законодательные меры действуют до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, предусмотренный законом, будет снят. В то же время до 1 января 2028 года Министерство энергетики США по согласованию с Государственным департаментом и Министерством торговли имеет право продолжать поставки урана в порядке исключения, если это отвечает интересам Вашингтона.

Ранее сообщалось, что затраты на преобразование урана выросли на 46 % по сравнению с прошлым годом, а спотовая цена обогащения сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19 %.

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#уран
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#сша
#россия
#расходы
#белый дом
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В России началось серийное производство БПЛА-тяжеловеса
11 августа 2024, 04:20

Фото: istock/rancho_runner

Конструкторское бюро "Око" объявило о начале серийного производства в России тяжелого беспилотника самолетного типа «Привет-82XL», передает информационное агентство ТАСС.
Как отмечают эксперты, беспилотник оснащен полезной нагрузкой до 10 килограммов.

«В зоне спецоперации (СВО) "Привет-82XL" на данный момент не применяется, готовится запуск серийного производства дрона», – отметили они.

Ранее, на выставке в Москве, был продемонстрирован легкий разведывательный беспилотник «Воробей», работающий на нестандартных частотах.

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#беспилотник
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#сво
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#выставка
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Названы три самые высокооплачиваемые рабочие специальности
РИА Новости: самой высокой зарплатой среди рабочих обладают электромонтажники
11 августа 2024, 03:05

Фото: istock/Fascinadora

Самая высокая средняя зарплата среди специалистов – у электриков, передает РИА Новости со ссылкой на директора по аналитике, Data Sceince и исследованиям сервиса «Работа. ру» Елену Артемьеву.
Они получают в среднем 103,4 тысячи рублей; на втором месте – комплектовщики, получающие 86,6 тысячи рублей; на третьем – слесари со средней зарплатой 85,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что, по данным исследования Headhunter, самыми низкооплачиваемыми профессиями в России являются сиделки, уборщицы, воспитатели, няни и учителя.

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#профессия
#специалисты
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«Восемь тысяч километров дорог»: правительство о планах восстановления Мариуполя
Хуснуллин: планируется ремонт восьми тысяч километров дорог в Мариуполе
10 августа 2024, 23:35

Фото: iStock/SunVideo

В ближайшие пять лет планируется ремонт восемь тысяч километров дорог в Мариуполе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает телеканал «Россия-1».
Он подчеркнул, что сейчас активно идет восстановление города.

«Восстанавливаем север Донецка, агломерацию, хотя она находится относительно недалеко от линии соприкосновения к Мариуполю. В основном дома жилые закончим в этом году. Три с половиной тысячи километров дорог отремонтировали», – заявил функционер.

Ранее, в феврале, вице-премьер Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось отремонтировать почти все многоквартирные жилые дома.

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#дорога
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