В подмосковном Мининвесте назвали число работающих в регионе организаций ОПК

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье работают более 120 организаций оборонно-промышленного комплекса, на которых занято свыше 130 тыс. специалистов.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время посещения площадки форума «Армия» в подмосковном парке «Патриот».
Она добавила, что выросли и объёмы выпуска продукции подмосковных предприятий ОПК. За прошлый год объём отгрузки этого сектора вырос почти в два раза.
Образцы своей продукции на форуме представили более 50 подмосковных предприятий. Это экипировка для военнослужащих, бронезащита для солдат и техники, оптические приборы, приборы слежения, комплектующие для военной техники, образцы высокоточного авиационного и морского оружия. Участниками форума «Армия» в этом году стали более 1,5 тыс. российских и зарубежных предприятий и организаций. Участие подтвердили военные делегации более 100 государств.
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«Последние 10 лет Московская область является неизменным местом проведения главного мероприятия в оборонной промышленности страны – форума «Армия». В Подмосковье сосредоточены важнейшие центры оборонной промышленности России. Всего в регионе работает 122 организации ОПК, на которых занято свыше 130 тыс. специалистов. Сегодня эти предприятия активно участвуют в выполнении гособоронзаказа, объёмы которого значительно увеличились после начала СВО», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что выросли и объёмы выпуска продукции подмосковных предприятий ОПК. За прошлый год объём отгрузки этого сектора вырос почти в два раза.
Образцы своей продукции на форуме представили более 50 подмосковных предприятий. Это экипировка для военнослужащих, бронезащита для солдат и техники, оптические приборы, приборы слежения, комплектующие для военной техники, образцы высокоточного авиационного и морского оружия. Участниками форума «Армия» в этом году стали более 1,5 тыс. российских и зарубежных предприятий и организаций. Участие подтвердили военные делегации более 100 государств.
«Важно, чтобы образцы продукции, которые мы видим на форуме, как можно быстрее запускались в серийное производство и поступали на вооружение, в том числе и в зону СВО. Это позволит максимально быстро решить все поставленные задачи спецоперации», – заявил майор Кирилл Лосунчуков – участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев», проходящий стажировку в подмосковном Мининвесте.Программа направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении программы её участники смогут работать в органах муниципальной и государственной власти, в госкорпорациях. Наставником Лосунчукова является губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Лора Луганская