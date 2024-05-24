В Бронницах будут выпускать импортозамещающее оборудование для деревообработки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Бронницы появится импортозамещающее предприятие по производству деревообрабатывающего оборудования. Компания «Возрождение» получит для этого земельный участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят 92 млн рублей, а мощности предприятия с- 100 единиц деревообрабатывающего оборудования в год. На новом заводе создадут 30 рабочих мест. Производство рассчитывают запустить в конце 2026 года. На полную мощность предприятие выйдет к 2028-му», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На участке площадью 1,8 гектаров компания планирует построить два производственных здания общей площадью 3,2 тыс. кв. м», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Как отметили в министерстве, деревообрабатывающее оборудование компании «Возрождение» заменит продукцию иностранных предприятий, ушедших с российского рынка.
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Лора Луганская