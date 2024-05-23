В Подмосковье появится новое производство мониторов пациента для аппаратов МРТ

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Резидент ОЭЗ «Дубна» запустит производство мониторов пациента для аппаратов МРТ. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Разработка компании активно используется для оценки состояния пациентов перед операцией, наблюдения за жизненно важными параметрами во время анестезии, обследования при проведении МРТ.
Главным отличием мониторов является то, что не поддаются воздействию магнитного поля, что гарантирует точные и качественные измерения.
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«Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ВестМедГрупп», продолжает расширять линейку своей высокотехнологичной продукции для медицины и систематически выводит на рынок новые решения. Например, новые мониторы найдут свое применение в хирургических, терапевтических, педиатрических отделениях, послеоперационных палатах и отделениях реанимации», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Главным отличием мониторов является то, что не поддаются воздействию магнитного поля, что гарантирует точные и качественные измерения.
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Мира Полтева