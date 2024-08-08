В импортозамещающее лакокрасочное производство в Бронницах вложат 50 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Бронницах появится импортозамещающее предприятие по производству лакокрасочных материалов. Под инвестпроект компания «Лонтрек» получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания инвестирует 50 млн рублей в строительство и запуск предприятия по выпуску лакокрасочной продукции. В рамках поддержки импортозамещения ей передан участок земли в аренду по ставке 1 рубль в год. Запустить производство планируется в начале 2027 года. На заводе рассчитывают создать более 20 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В компании «Лонтрек» надеются, что продукция предприятия будет отличаться конкурентоспособной ценой и обеспечит высокую надёжность поставок товара потребителям по сравнению с зарубежными товарами.
«Спрос на лакокрасочные изделия всегда высок. Московская область является одним из основных источников формирования спроса, так как в регионе реализуется большое количество самых разных проектов. «Лонтрек» предполагает строительство трёх производственных зданий на участке площадью более 2,2 га», – уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Подобрать земельный участок в рамках программы самостоятельно и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская