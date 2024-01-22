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В Бронницах построят производство магнитопроводов для энергетики, машиностроения и металлургии

22 января 2024, 13:57
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковных Бронницах появится высокотехнологичный производственно-складской комплекс, который займётся выпуском магнитопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Магнитопроводы – это электротехнические устройства для надёжного пропускания магнитного потока по специальному проводнику с минимальными потерями. Производство создаст компания ООО «Магнитосила» на участке, предоставленном в аренду на льготных условиях по региональной программе «Земля за 1 рубль».
«Инвестор построит в Бронницах производственно-складские здания, административное и бытовое помещения. Площадь застройки превысит 3,9 тыс кв метров. Инвестиции в проект составят 46 млн рублей. Запуск нового производства позволит создать около 30 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По её словам, предприятие планируют ввести в эксплуатацию к середине 2026 года, а заработает оно к концу года.

На будущем производстве будут выпускать магнитопроводы трансформаторов и шунты. Главными клиентами компании станут предприятия энергетической и электротехнической отраслей, машиностроении и металлургии.

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Подмосковные фермеры получили за год гранты на 53 млн рублей
22 января 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье в прошедшем году в рамках проекта «Агростартап» было предоставлено 11 грантов на 53,2 млн рублей. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Минсельхозпрод региона ежегодно предоставляет гранты для поддержки фермеров в различных отраслях сельского хозяйства.
«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, крупный рогатый скот, материалы для возведения теплиц, земля. Грантополучатели создали новых 28 рабочих мест», – отметил Мурашов.
По данным министерства, гранты были предоставлены по таким направлениям сельского хозяйства, как растениеводство, молочное животноводство и пчеловодство. Эти гранты реализуются в Клину, Егорьевске, Шаховской, Коломне и Волоколамске.

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#московская область
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Экс-глава Всемирного банка Зеллик: конфискация активов России — элегантная мера
22 января 2024, 13:49

Фото: iStock/Diy1

Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что передача Киеву заблокированных российских активов станет «элегантным правосудием». Об этом сообщает Financial Times.
Зеллик утверждает, что в таких действиях есть некое проявление моральной поддержки для граждан Украины среди «зимы недовольства». По мнению экс-главы Всемирного банка, такой вид поддержки поможет Киеву оказывать сопротивление, а для РФ станет сигналом, что государство не сможет продержаться дольше Украины.

Зеллик отметил, что если страны отправляют Украине вооружение для борьбы с Москвой, в таком случае уклонение от передачи российских активов является весьма странным. Он добавил, что решение о возвращении резервов обратно России не будет принято, однако это можно исправить, если РФ согласится на мирное урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что ответ РФ на конфискацию резервов Центробанка России может обойтись Западу в потерю практически 300 миллиардов долларов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что эта сумма может возрасти из-за перевода денежных средств на счета типа «С».

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#сша
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#меры
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#активы
#рф
#украина
#деньги
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Правительство РФ отложило строительство нескольких крупных федеральных трасс
22 января 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Andrey Grigoriev

Кабинет министров РФ опубликовал пятилетний план дорожного строительства на 2024-2028 годы. Из него следует, что завершение нескольких крупных федеральных проектов откладывается.
Среди них прокладка трасс в Подмосковье, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Северной Осетии. Например, участок с 35-го по 47-й километр после Пушкино на шоссе М-8 будет реконструирован не в 2026 году, как планировалось ранее, а в 2028. В соответствие с планом, финансирование нужд дорожных строителей в указанный период составит 14 триллионов рублей.

Однако некоторые проекты, наоборот, будут завершены раньше, чем было указано в предыдущих сметах. В частности, сдвинуты в сторону сокращения сроки поэтапной реконструкции и строительства новых направлений на Рублёво-Успенском шоссе. Также обновлённый план впервые включил в себя финансирование дорожного строительства в новых российских регионах.

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#участок
#финансирование
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#план
#правительство
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Bloomberg: газ в Европе сильно подешевел из-за возобновляемой энергетики
21 января 2024, 21:51

Фото: iStock/Chepko

Цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, а в текущем гожу снизились еще на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и увеличения спроса, вызванного холодами. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации источника, это случилось благодаря возобновляемым источникам энергии. Отмечается, что рост числа ветряных турбин и солнечных станций в Европе способствовал сокращению потребности в газе.

Однако стоит отметить, что в конце текущего года истекает срок договора РФ и Украины о транзите газа. Это может существенно повлиять на еще большее сокращение поставок из России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители. По словам Шольца, «это российский президент прекратил поставки газа по исправному газопроводу».

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#рф
#европа
#газ
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Западу предрекли многомиллиардные потери при конфискации резервов ЦБ
РИА Новости: в случае конфискации резервов ЦБ Запад может лишиться $288 млрд
21 января 2024, 10:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

Ответ РФ на конфискацию резервов Центробанка России может обойтись Западу в потерю практически 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, базируясь на основе национальных статистических данных стран.
Согласно данным источника, на конец 2022 года объем прямых инвестиций в российскую экономику со стороны стран, которые входят в Европейский союз, G7, а также Австралии и Швейцарии, составляет 288 миллиардов долларов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что эта сумма может возрасти из-за перевода денежных средств на счета типа «С».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания. Рябков подчеркнул, что Москва не ожидает от западных стран здравых действий.

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

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#сша
#мид
#меры
#мид рф
#активы
#деньги
#евросоюз
#минфин
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Нобелевский лауреат Кругман предрёк Китаю эпоху застоя
20 января 2024, 11:46

Фото: istockphoto/liulolo

В Китае уже наметились признаки эпохи застоя.
Такой прогноз сделал американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, сообщает The New York Times. По данным эксперта, вопреки ожидаемому экономическому буму после снятия коронавирусных ограничений Пекин начал отставать почти по всем показателям, за исключением ВВП, который вырос на 5,2%.

По словам Кругмана, в КНР зафиксировали дефляцию по японскому сценарию 1980-х годов и высокий уровень безработицы, который установился среди молодежи.

«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — говорит Кругман.
По его предположениям, среди причин такого развития ситуации— подавление частной инициативы, «финансовые репрессии» и довольно слабая систему социальной защиты, заставляющая семьи копить на непредвиденные случаи.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил о положительном влиянии налогового периода на курс рубля, хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января. Сообщается, что многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель.

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#китай
#экономика
#новости
#премия
#мир
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Песков: Россия больше не ведёт разговоров о зерновой сделке
19 января 2024, 19:12

Фото: сайт Кремля

Российская сторона больше не ведёт никаких разговоров о зерновой сделке. Никаких оснований для её возобновления просто нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что во время действия сделки никакие её условия не были выполнены в той части, которая касалась интересов России. Поэтому никаких дискуссий по поводу её возобновления в настоящее время не ведётся.

Что касается других путей и способов экспорта украинского зерна, то все они сопряжены с немалыми рисками и те, кто этим занимается, должны отдавать себе отчёт в степени рискованности этого предприятия, подчеркнул представитель Кремля. Это сейчас больше должно касаться страховых компаний, коммерческих судовладельцев, которые этим занимаются, заключил Песков.

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#сделки
#дмитрий песков
#предприятия
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Экономист Беляев усомнился в конфискации российских активов США
19 января 2024, 18:38

Фото: istockphoto.com/Oksana Starostina

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что российские активы, вероятнее всего, конфискованы США не будут, поскольку такие меры могут оказаться пагубными для самих Штатов.
«Если они введут эту статью, то она будет действовать во взаимоотношениях в глобальном порядке, и тогда то же самое может быть применено к любой стране со ссылкой на какой-то предлог, допустим, «недружественная» или «недемократическая» и т.д. Предлог можно будет найти какой угодно, в том числе по отношению к США. Там это прекрасно понимают, поэтому весь этот вопрос буксует уже в течение двух лет или трёх лет, и никак не могут найти никакого решения, и вряд ли оно будет найдено», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Беляев.

Он напомнил, что сейчас российские активы заморожены, однако без согласия РФ распорядиться ими никто не может.

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#сша
#активы
#рф
#политика
#экономика
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Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубль
19 января 2024, 17:22

Фото: istockphoto.com/Larisa Rudenko

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил о положительном влиянии налогового периода на курс рубля.
«Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января, многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее экономист Денис Ракша высказывал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать. Он также отмечал, что валютный рынок в России управляем государством, а ожидаемый уровень доллара в среднем – 90,1 рубля.

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