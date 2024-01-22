В Бронницах построят производство магнитопроводов для энергетики, машиностроения и металлургии

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В подмосковных Бронницах появится высокотехнологичный производственно-складской комплекс, который займётся выпуском магнитопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Магнитопроводы – это электротехнические устройства для надёжного пропускания магнитного потока по специальному проводнику с минимальными потерями. Производство создаст компания ООО «Магнитосила» на участке, предоставленном в аренду на льготных условиях по региональной программе «Земля за 1 рубль».
По её словам, предприятие планируют ввести в эксплуатацию к середине 2026 года, а заработает оно к концу года.
На будущем производстве будут выпускать магнитопроводы трансформаторов и шунты. Главными клиентами компании станут предприятия энергетической и электротехнической отраслей, машиностроении и металлургии.
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«Инвестор построит в Бронницах производственно-складские здания, административное и бытовое помещения. Площадь застройки превысит 3,9 тыс кв метров. Инвестиции в проект составят 46 млн рублей. Запуск нового производства позволит создать около 30 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На будущем производстве будут выпускать магнитопроводы трансформаторов и шунты. Главными клиентами компании станут предприятия энергетической и электротехнической отраслей, машиностроении и металлургии.
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Лора Луганская