В подмосковной деревне Пирогово открыли новый сетевой магазин

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Магазин торговой сети «Лента» открылся деревне Пирогово городского округа Мытищи в пятницу, 19 января, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Площадь магазина нового формата «СуперЛента» составляет около 600 квадратных метров, для покупателей работает семь касс, четыре из которых — кассы самообслуживания. В ассортименте магазина насчитывается более 6 тысяч 700 товаров», — отмечается в сообщении.
Новый магазин расположен по адресу: деревня Пирогово, Совхозная улица, строение 39. Рядом обустроена парковка на 25 машин. Магазин открыт с восьми утра до 23:00.
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