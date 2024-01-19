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В подмосковной деревне Пирогово открыли новый сетевой магазин

19 января 2024, 15:10
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Магазин торговой сети «Лента» открылся деревне Пирогово городского округа Мытищи в пятницу, 19 января, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Площадь магазина нового формата «СуперЛента» составляет около 600 квадратных метров, для покупателей работает семь касс, четыре из которых — кассы самообслуживания. В ассортименте магазина насчитывается более 6 тысяч 700 товаров», — отмечается в сообщении.

Новый магазин расположен по адресу: деревня Пирогово, Совхозная улица, строение 39. Рядом обустроена парковка на 25 машин. Магазин открыт с восьми утра до 23:00.

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Экономист Твердохлеб заявил об активном развивающемся характере РФ
19 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/Egor Maltsev

Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб заявил, что в экономической сфере нашей страны нет перегрева.
Специалист отметил, что экономика России несмотря не на что действительно активно развивается.

«В 2022-2023 годах были определённые инфляционные риски, и их удалось купировать. Действительно, росла ключевая ставка. Но при этом рос объём кредитования, причём кредитования не только физических, но и юридических лиц. Даже несмотря на сдерживающие факторы, экономика предъявляла спрос на кредитные ресурсы, а это один из критериев, по которым можно определить, что ситуация в экономике действительно носит активный развивающийся характер», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Твердохлеб.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов прогнозировал курс доллара в диапазоне 87-91 рублей.

«Торговые диапазоны на следующую неделю: доллар — 87,45-91,8 рубля. Если рост котировок продолжится, то с приближением пика налоговых выплат коридор сузится до 88-90,5 рубля, евро — 94,8-98,3 рубля», — прокомментировал в беседе с RT Твердохлеб.
Ранее экономист Денис Ракша высказывал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать.

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#активы
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В Подмосковье разрешение на открытие рынка можно получить за 18 дней
19 января 2024, 14:16

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Получить разрешение на организацию рынка в Подмосковье теперь можно за 18 дней на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для подмосковных предпринимателей упростили порядок и процедуру получения разрешения на организацию розничного рынка.

«Для управляющих рынками компаний, осуществляющих деятельность на территории региона, мы перевели процедуру получения разрешения на право организации розничного рынка полностью в электронный вид. Сократили сроки до 18 дней. <…> Сейчас полностью исключена необходимость предоставления документов через МФЦ», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что вся информация об услуге находится на региональном портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения».

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#рынок
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Разработанный в Подмосковье уникальный бинт используют в зоне СВО
19 января 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Разработка подмосковной компании в области медицины нашла широкое применение в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Один из поставщиков медицинских материалов в зону СВО – компания «Гербарион» из городского округа Богородский. Она направляет на передовую и в госпитали эластичные бинты собственного производства.
«Предприятие выпускает уникальный продукт – фиксирующий эластичный бинт. Этот перевязочный материал значительно превосходит по практическим свойствам марлевые бинты. Края повязки не рассыпаются, а высокая плотность полотна обеспечивает хорошее прилегание», – говорится в сообщении.
В 2021 году за эту разработку «Гербарион» получил премию губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Сегодня этот продукт широко используется в российских лечебных учреждениях.

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#московская область
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Подмосковные бизнесмены могут подать заявку на получение поддержки
19 января 2024, 14:05

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

«100% Подмосковье» продолжает прием заявок от бизнеса на получение поддержки. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Онлайн-сервиса «100% Подмосковье» направлен на поддержку производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.

«В рамках программы мы уже провели в регионе два форума, отличительной чертой которых стали выставки-ярмарки, где подмосковный бизнес смог представить себя. Такой формат позволил продемонстрировать более 11 тысячам посетителей разнообразие региональных брендов, оригинальность и качество продукции <…>», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что участники могут получить софинансирование своих затрат на инжиниринговые услуги и бесплатно участвовать со своей продукцией на форумах «100% Подмосковье».

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#екатерина зиновьева
#ярмарки
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Россиян предупредили об опасности потерять деньги при покупке квартиры
Финансовый советник Родин объяснил, почему вкладываться в недвижимость невыгодно
19 января 2024, 12:28

Фото: IStock/Jirapong Manustrong

Российские и американские бумаги – это хорошая история для вложений, несмотря на нестабильный курс рубля. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал финансовый советник глав семей Алексей Родин.
По словам специалиста, российская экономика, несмотря на все вызовы, остаётся сильной. Поэтому при вложении денег, можно посмотреть в сторону госбумаг.
«Если мы смотрим на рубль, то государственные бумаги – это хорошая история. Если мы смотрим на валюту, то это могут быть облигации в юанях каких-нибудь крупных компаний. Если у кого-то есть доступ к иностранным биржам, то можно выбрать американские госбумаги», — сказал Родин.
Золото подойдёт только тем, кто хочет защитить деньги от инфляции. По словам советника, металл в некоторых случаях показывает волатильность.
«Если мы посмотрим на десятки лет, то золото показывает доходность не такую прекрасную, как нам кажется. Последние 20-25 лет – годовая доходность процента четыре всего в валюте. Конечно, в рубле доходность хорошая, потому что рубль сам по себе девальвируется», — добавил он.
Также собеседник развеял миф о вложении в недвижимость. По словам Родина, в пересчёте на валюту, человек может даже потерять часть денег при покупке квартиры в России.
«С недвижимостью интересная история: рост стоимости примерно на уровне инфляции, если мы говорим в рубле. Если мы говорим в валюте, то видим даже потери как раз из-за девальвации. Так что этот актив неликвидный», — заверил он.
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#облигации
#валюта
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Крупнейший оператор ТКО Подмосковья планирует передать активы властям
19 января 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Perytskyy

Крупнейший оператор по обращению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) Московской области холдинг «РТ-Инвест» обсуждает с правительством региона передачу своих активов за 1 рубль местным властям. Сделка включит в себя восемь компаний.
Эти дочерние фирмы имеют статус региональных операторов, а также являются перевозчиками и управляющими компаниями по переработке отходов, сообщает «РБК». Обсуждение данной сделки также подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе «РТ-Инвест». В холдинге объяснили такое решение тем, что руководство решило сосредоточиться на строительстве заводов по термической переработке мусора.

Управляющая компания (УК) «Региональный оператор», являющаяся структурой холдинга «РТ-Инвест», входят Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский региональные операторы. Суммарный объем отходов в этих трех подмосковных кластерах превышает 2 миллиона тонн отходов в год. Это составляет более 60% от общего объёма отходов в Московской области. Кроме того, холдингу принадлежат четыре расположенных в регионе комплекса по переработке ТКО. На них каждый год сортируется полтора миллиона тонн отходов.

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В Подмосковье увеличат объём выпуска интерактивного оборудования для музеев
18 января 2024, 17:50

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Научно-производственная компания увеличит объём выпуска интерактивного оборудования для музеев. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый производственно-складской комплекс от компании «ЭКСПОНИ» появится в городском округе Солнечногорск.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 50 млн рублей. Компания планирует запустить производство интерактивных экспонатов, оснащенных средствами дополненной реальности и элементами робототехники. На предприятии будет создано порядка 20 новых рабочих мест для инженеров-конструкторов, операторов станков ЧПУ, станочников широкого профиля», — отметила зампредсед правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что работа комплекса будет запущена уже в 2025 году.

Кроме этого, данная компания уже более 20 лет конструирует и производит интерактивные экспонаты и проводит на производстве экскурсии для школьников.

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#подмосковье
#производство
#музеи
#солнечногорск
#комплекс
#екатерина зиновьева
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Экономист Аузан увидел связь между «Словом пацана» и экономикой России
18 января 2024, 15:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сериал «Слова пацана» стал популярным среди россиян из-за того, что он перекликается с современными тенденциями в России, и с тем, что происходит в экономике страны. Так считает декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан.
Он уточнил, что посмотрел только первую серию для того, чтобы понять о чем идет речь. По его словам, картина показалась ему вполне адекватной. Аузан пояснил, что реакция россиян на сериал оказалась столь сильной из-за того, что в России «люди делятся на своих и чужих, а средством защиты являются сила и культ силы».

«В России сейчас идет процесс, который «на экономическом языке называется «бондинг» — образование закрытого социального капитала для войны своих против чужих. Вот своим все, а чужих не пускают. Ни во двор, ни на рынок, ни в технологию», - заключил Аузан.

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«АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной
18 января 2024, 15:16

Фото: iStock/Fahroni

«АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной текущего года. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».
Соколов отметил, что линейка товаров будет расширяться. За выпуск новых проектов будет отвечать завод в Санкт-Петербурге.

По словам президента компании, продажи новой продукции, которая носит самостоятельный характер, будут происходить в дилерских центрах Lada. ​Соколов также подтвердил зарегистрированный товарный знак с буквой Х.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания российского автопроизводителя «АвтоВАЗ», ООО «Автозавод Санкт-Петербург», подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х. Под этим брендом будут выпускаться автомобили разных видов, в том силе и беспилотные, а также двигатели, запчасти и иная продукция.

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