В Чехии почти полностью заполнили газохранилища

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Более 93 процентов подземных хранилищ в Чехии заполнены газом. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Йозефа Сикела.
Министр отметил, что этот показатель выше, чем в среднем за последние годы. По его словам, Чехия добивается значительной экономии в потреблении газа.
В 2023 году использование этого вида энергетического сырья было рекордно низким – 6,76 миллиарда кубометров; в 2024 году этот показатель будет сокращен еще как минимум на 300 миллионов кубометров, сказал министр Сикел.
Ранее Сикела заявил, что Чехия может быть использована в качестве альтернативного маршрута, если Украина прекратит поставки газа через Центральную Европу.
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В 2023 году использование этого вида энергетического сырья было рекордно низким – 6,76 миллиарда кубометров; в 2024 году этот показатель будет сокращен еще как минимум на 300 миллионов кубометров, сказал министр Сикел.
Ранее Сикела заявил, что Чехия может быть использована в качестве альтернативного маршрута, если Украина прекратит поставки газа через Центральную Европу.
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Александр Климов