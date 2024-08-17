Иран выразил готовность проводить российский газ через свою территорию

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Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией и готов к проведению российского газа через свою территорию. Об этом в беседе с журналистами на Каспийском форуме в Астрахани заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.
Дипломат напомнил, что в прошлом году Россия занимала первое место по внешним инвестициям в Иран.
Он выразил заинтересованность страны в дальнейшем сотрудничестве с российскими властями и компаниями, в том числе в вопросе, касающемся транзита газа из России.
Ранее, 14 августа, Джалали также сообщал, что в скором времени между странами будет подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
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Он выразил заинтересованность страны в дальнейшем сотрудничестве с российскими властями и компаниями, в том числе в вопросе, касающемся транзита газа из России.
Ранее, 14 августа, Джалали также сообщал, что в скором времени между странами будет подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
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Анастасия Чинкова