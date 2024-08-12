В Сербии предрекли Европе нехватку газа без поставок из России

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Без российского газа европейские страны будут испытывать дефицит газа. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.
По его словам, обсуждение диверсификации Европы возможно только при условии отсутствия поставок газа из России и других стран.
Ранее аналитик Rystad Energy Кристоф Халсер заявил, что ситуация в Курской области может сорвать переговоры между Азербайджаном, Украиной и ЕС о продолжении поставок трубопроводного газа из России в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа».
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«Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников», – отметил политик.
Ранее аналитик Rystad Energy Кристоф Халсер заявил, что ситуация в Курской области может сорвать переговоры между Азербайджаном, Украиной и ЕС о продолжении поставок трубопроводного газа из России в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа».
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Александр Климов