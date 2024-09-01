Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз

Фото: iStock/kodda
Страны Европейского союза во втором квартале 2024 года импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом сообщает Die Welt на основе данных консалтинговой компании Bruegel.
Отмечается, что во втором квартале этого года США поставили в ЕС 12,27 миллиарда кубометров сжиженного природного газа (СПГ). За тот же период Россия экспортировала в Европу на 460 миллионов кубометров больше.
На долю российского газа пришлось 17 процентов европейского импорта. При этом использовались три маршрута, включая украинский транзит (более 4 миллиардов кубометров).
Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в ЕС продолжается. По его словам, покупка европейскими странами российского трубопроводного газа по мировым ценам поможет стране покрыть свой бюджет.
Читайте также:
Иран выразил готовность проводить российский газ через свою территорию
В Сербии предрекли Европе нехватку газа без поставок из России
«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»
На долю российского газа пришлось 17 процентов европейского импорта. При этом использовались три маршрута, включая украинский транзит (более 4 миллиардов кубометров).
Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в ЕС продолжается. По его словам, покупка европейскими странами российского трубопроводного газа по мировым ценам поможет стране покрыть свой бюджет.
Читайте также:
Иран выразил готовность проводить российский газ через свою территорию
В Сербии предрекли Европе нехватку газа без поставок из России
«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»
Александр Климов