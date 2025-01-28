В индустриальных парках и ОЭЗ Подмосковья за год реализовали 50 инвестпроектов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
С начала прошлого года на подмосковных инфраструктурных площадках удалось реализовать 50 инвестиционных проектов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году на территории особых экономических зон Московской области реализовали девять инвестиционных проектов с суммарным объёмом инвестиций 15,5 млрд рублей. На новых предприятиях создали свыше 1,2 тыс. рабочих мест. В индустриальных парках региона с начала прошлого года запустили 41 новое предприятие, где создали более 1 тыс. рабочих мест. Инвестиции в эти проекты составили 12,1 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.Как напомнили в подмосковном Мининвесте, всего в регионе работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Подобрать землю или помещение на одной из этих территорий под инвестпроект можно на Инвестиционной карте Московской области.
Сейчас на ней представлено более 600 земельных участков и помещений в индустриальных парках и ОЭЗ.
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Лора Луганская