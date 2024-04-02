В Черноголовке открылся ещё один магазин натуральных продуктов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В городском округе Черноголовка открылся второй по счёту магазин торговой сети «ВкусВилл». Общая площадь торговой точки – 107,5 кв. м., сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Торговая сеть предлагает покупателям натуральные и полезные продукты. Там можно купить свежие фрукты, ягоды и овощи, мясную и рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты, различные снеки и готовую еду. Кроме продуктов питания, посетителям доступны товары для дома и косметические средства», – говорится в сообщении.Магазин расположен на улице Береговой. Как отметили в ведомстве, благодаря его открытию было создано шесть новых рабочих мест.
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Лора Луганская