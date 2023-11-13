В Раменском будут производить импортозамещающие системы для отопления и водоснабжения

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье будут производить блоки из нержавеющей стали, на базе которых начнут собираться коллекторные группы для систем отопления и водоснабжения, модули учёта тепла и воды. Производство в Раменском городском округе запустит компания «МИВС», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания уже закупила оборудование. Объём инвестиций в проект составит около 60 млн рублей. На предприятии планируют создать порядка 50 рабочих мест. Запустить производственно-складской комплекс компания рассчитывает уже в I квартале будущего года.
Продукция производственного комплекса будет применяться при строительстве многоэтажных квартирных домов с большим количеством помещений и малоэтажных домах.
На первом этапе на предприятии будут производиться около 50 тыс коллекторных групп в год. Позже планируется модернизировать технологию и увеличить производственные мощности в несколько раз. Сегодня рынок изделий наполнен продукцией из-за рубежа. Продукция подмосковной компании позволит заместить импортные аналоги.
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Продукция производственного комплекса будет применяться при строительстве многоэтажных квартирных домов с большим количеством помещений и малоэтажных домах.
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Лора Луганская