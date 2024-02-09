Подмосковные школьники посетили выставку «Россия» в День науки

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«Учащиеся посетили научный лекторий, где им представили увлекательные лекции на самые разные темы. Они узнали о применении ускорителей, о том, что изучает фотоника, как работают сенсоры и что такое инфодемия. Организаторы-волонтёры провели экскурсию для учащихся по выставке «Десятилетие науки и технологий». В ходе этой экскурсии ребята узнали о великих российских и советских учёных, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной науки», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что на выставке ребята смогли попробовать напитками с разнообразными вкусами, которые были приготовлены с применением жидкого азота
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