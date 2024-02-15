Владимир Путин поручил продлить работу выставки-форума «Россия»

Фото: сайт международной выставки-форума «Россия»
Президент Владимир Путин обратился к правительству России с распоряжением продлить до 8 июля срок выставки «Россия». Об этом сообщил сайт Кремля.
«Правительству совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума «Россия», — говорится в тексте поручения.
Кабинету министров дан срок выполнения президентского распоряжения до 1 мая 2024 года. За продление работы выставки отвечают премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.
Международная выставка-форум «Россия» проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года. На ней каждый субъект представил свои достижения и результаты развития за последние годы, а также ключевые проекты и планы на будущее. Кроме регионов на выставке-форуме свои экспозиции имеют различные ведомства России – министерство транспорта, Минцифры, Минэнерго, Минкультуры и другие.
Ранее глава государства дал высокую оценку организации выставки, в рамках которой представлены 132 экспозиции с достижениями в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и экономики всех регионов.
Читайте также:
Каширская школьница выиграла викторину на выставке-форуме «Россия»
Подмосковные школьники посетили выставку «Россия» в День науки
Экспозицию «Уголь Донбасса» представили на подмосковном стенде выставки «Россия»
Сергей Калугин