В Дмитрове завершают строительство нового цеха по выпуску ветеринарных препаратов

Фото: Евгений Рой
Строительство нового цеха ведётся на заводе по производству ветеринарных лекарственных препаратов и кормовых добавок в рабочем посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа, оборудование для производства уже поступило, передаёт корреспондент Евгений Рой.
Завод является важным импортозамещающим предприятием, поэтому его владелец Павел Сергиенко рассчитывает при расширении производства на помощь властей — чтобы максимально оперативно начать выпуск продукции.
В настоящее время на предприятии выпускают 37 наименований ветеринарных лекарств. Новый цех позволит не только увеличить объёмы производства, но и приступить к изготовлению новых видов препаратов.
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«Нам очень нужна финансовая поддержка от региональных властей в виде субсидий и кредитов, а также в подаче дополнительных энергомощностей», — пояснил Сергиенко.
В настоящее время на предприятии выпускают 37 наименований ветеринарных лекарств. Новый цех позволит не только увеличить объёмы производства, но и приступить к изготовлению новых видов препаратов.
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Лев Каштанов