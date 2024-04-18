В Подмосковье создадут четыре индустриальных парка нового типа

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Четыре масштабных индустриальных парка, максимально приспособленных под нужды производителей, создадут в Московской области, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы запускаем четыре новых проекта (индустриальных парков – прим. ред.), все они около 100 гектаров. Это округа Ленинский, Раменский, Дмитровский и Одинцовский. Там же будут находиться колледжи, потому что мы видим, что рабочие профессии сегодня очень востребованы, и это сотрудничество с компаниями очень важно», — сказал Воробьёв.Он добавил, что индустриальные парки нового типа будут отличаться не только наличием колледжа, где компании смогут выращивать нужные им кадры, но и тем, что там будут места для проживания рабочих, а также управляющие компании, способные оказывать резидентам содействие в различных областях и взаимодействовать со смежниками.
«Эти парки мы реализуем в текущем и следующем году. Это заметные инвестиции, но они возвращаются новыми предприятиями, налогами, технологиями», — подытожил Андрей Воробьёв.В настоящее время на территории Московской области работает 69 индустриальных парков, их средняя заполняемость составляет около 90%.
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