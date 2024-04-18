В Подмосковье создадут четыре индустриальных парка нового типа

Кредитные карты остаются актуальным способом заработка для банков, поскольку обычные потребительские кредиты одобряют уже не всем. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в беседе с агентством «Прайм».