В Долгопрудном при поддержке региона построили административно-деловой центр

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Долгопрудном при поддержке Подмосковья завершилось строительство административно-делового центра. Инвестпроект реализовала компания «Рынок Подмосковья-2», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В рамках поддержки земельный участок площадью 0,4 га передали инвестору в аренду без проведения торгов. Также компания благоустроила прилегающую территорию и в ближайшее время планирует выкупить участок по льготной стоимости – 15% от кадастровой. Объём инвестиций в проект составил 67 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в ведомстве, в Подмосковье инвесторы могут арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа предусматривает предоставление земли без проведения торгов. При выполнении всех обязательств компания может выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на Инвестиционной карте.
Сейчас регион предлагает более 150 таких объектов.
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Лора Луганская