В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для промышленников

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Приём заявок на получения гранта от Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области откроется 4 сентября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Грант можно использовать для компенсации затрат на модернизацию производства, приобретение оборудования, его монтаж и наладку, а также на строительство, капитальный ремонт, покупку помещений, зданий, земельных участков, проектно-изыскательные работы и прочее», — объяснила зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Подать заявку на грант могут предприятия, зарегистрированные в Московской области и работающие здесь не менее года. Заявки будут приниматься с девяти утра 4 сентября до шести вечера 12 сентября. Получатели грантов будут отбираться на конкурсной основе.
Подробная информация о суммах и условиях предоставления гранта размещена на сайте ФРП региона.
Читайте также:
Экономист Бутырина предрекла падения спроса россиян на пиво
Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз
Центробанк допустил поднятие ключевой ставки до 20-22% при глобальном кризисе
Лев Каштанов