В Домодедове построят производство кормов для зоопарковых животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В городском округе Домодедово появится комплекс по производству кормов для зоопарковых животных. Разрешение на строительство от Главгосстройнадзора Подмосковья получила компания ООО «БИОТЕХ-ЗОО», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«На производстве будут применять современные технологии обработки сырья и ингредиентов. Это позволит производить более 60 видов продукции для лошадей, включая корма, травяные сборы, сиропы и натуральные добавки. Планируется также создавать корма для животных в государственные для поставок в зоопарки и природные заказники», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что целью станет импортозамещение зарубежной продукции за счёт расширения ассортимента кормов из отечественного сырья.
Объём инвестиций в проект составит 33 млн рублей. Планируется производить до 1 тыс. тонн корма в год, что обеспечит спрос на качественные продукты для животных. На предприятии рассчитывают создать около 20 рабочих мест.
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Лора Луганская