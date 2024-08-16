В Дубне будут производить медоборудование для регулирования температуры тела

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Особой экономической зоне «Дубна» наладят производство медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Новым резидентом подмосковной ОЭЗ стала компания «Медмос-МТ». Она займётся разработкой и производством медоборудования для регулирования температуры тела человека. Инвестиции в проект составят 30 млн рублей. На предприятии создадут 15 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Терморегулирующее устройство «Гипотерм» применяется в таких областях медицины, как неврология, кардиология, травматология и неонатология. Оно незаменимо, например, при выхаживании ослабленных новорождённых.
Целенаправленное регулирование температуры – метод лечения, основанный на искусственном изменении температуры тела пациента для достижения необходимого терапевтического эффекта.
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