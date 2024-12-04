Дубну признали одним из городов с успешной социальной интеграцией инвалидов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Дубна названа одним из городов с успешной социальной интеграцией людей с ограниченными возможностями здоровья. В помощи им участвуют многие организации и неравнодушные люди, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Дубненская организация Всероссийского общества инвалидов проводит такие мероприятия, как экскурсии, концерты, занятия кружков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В пресс-службе добавили, что в Дубне работают детсады «Созвездие», «Ёлочка» и школа «Возможность» для детей с ограничениями по здоровью.
Среди организаций, работающих с инвалидами, отмечены также АНО «Мы-вместе!». Для детей и взрослых она организует совместные мероприятия с Библиотекой Левобережья, с театром-лабораторией «Квадрат».
Недавно подопечные ВОРДИ посетили эко-ферму «Коза Ностра» в Талдомском городском округе. Организовать поездку помог глава городского округа Максим Тихомиров.
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«Мы организуем мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы каждый мог почувствовать себя частью общества и получить новые впечатления. Посещаем исторические места, монастыри. Недавно ездили в Сергиев Посад, в Покровский монастырь к Матронушке. Посетили шоколадную фабрику, где познакомились с производством шоколада и поучаствовали в мастер-классе. Устраиваем походы и турслёты», – рассказала председатель Дубненской местной организации Всероссийского общества инвалидов Анна Скреботун.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В пресс-службе добавили, что в Дубне работают детсады «Созвездие», «Ёлочка» и школа «Возможность» для детей с ограничениями по здоровью.
Среди организаций, работающих с инвалидами, отмечены также АНО «Мы-вместе!». Для детей и взрослых она организует совместные мероприятия с Библиотекой Левобережья, с театром-лабораторией «Квадрат».
Недавно подопечные ВОРДИ посетили эко-ферму «Коза Ностра» в Талдомском городском округе. Организовать поездку помог глава городского округа Максим Тихомиров.
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Лора Луганская