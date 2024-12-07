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«Ощущение страха мне незнакомо»: история лётчика-испытателя Владимира Кондаурова

Владимир Кондауров (Фото: администрация г. о. Дубна)

Владимир Кондауров (Фото: администрация г. о. Дубна)

9 декабря в России празднуют День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о Герой Советского Союза, заслуженном лётчике-испытателе СССР, Почётном гражданине города Дубны Владимире Николаевиче Кондаурове.

Он родился 28 октября 1942 года в Восточно-Казахстанской области. С 1956-го летал на планерах в Усть-Каменогорской планерной школе, затем служил в Советской Армии. Закончил с отличием Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, а позже – МАИ.



За время лётной работы освоил более 115 типов техники – планеров, самолётов и вертолётов различных модификаций. Участвовал в 130 программах испытаний авиационной техники. Испытывал боевые истребители разных поколений для ВВС, ПВО и ВМФ.

Владимир Кондауров (Фото: сайт «Парк героев»)

На истребителях налетал около 5 тыс. часов, в том числе на испытаниях – 3,5 тыс. Однажды упомянул об этом в разговоре с другим известным лётчиком-испытателем, Героем Советского Союза Степаном Микояном. Когда тот удивился, Кондауров ответил:
«А я всегда жадным до полётов был. В первые годы налётывал по 200-250 часов при обычной норме 100-120 часов в год. Вот и набралось на четыре лётных книжки».
Звание Заслуженного лётчика-испытателя СССР получил в 37 лет, а в 45 стал Героем Советского Союза.
«Герои бывают двух планов. Одни совершают героический поступок во время боевых действий и за свой подвиг получают это высокое звание. Другие героически трудятся в мирное время, много лет успешно, плодотворно, творчески работают, по-настоящему отдают себя любимому делу», – рассуждает герой.
Владимир Кондауров (Фото: сайт vzlet.mai.ru)

22 ноября 1989 года Владимир Николаевич первым из военных лётчиков СССР совершил посадку на корабль на самолёте МиГ-29К.
«Я всегда удивляюсь, когда рассуждают о героизме с позиции, страшно было или не страшно. Мне как-то об этом никогда не думалось. Слово «страшно» я вообще не воспринимаю. Мне незнакомо это ощущение», – делился Кондауров.
В 1993 году уйдя в запас, он работал инженером в центре РСК «МиГ». Приехал в середине 1990-х годов в Дубну, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, стал инициатором установления в городе бюста Герою Советского Союза, летчику испытателю Бахчиванджи, открытия Аллеи Героев. Был президентом областного отделения фонда «Парк Героев».

Кондауров – автор биографической книги «Взлётная полоса длиною в жизнь».

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#московская область
Бывший муж блогера Лерчек должен налоговой почти миллион рублей
07 декабря 2024, 11:37

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Экс-супруг Лерчек блогер Артем Чекалин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 734 тысячи рублей, передал Телеграм-канал SHOT.
На данный момент Артем Чекалин пребывает под домашним арестом. После смягчения меры пресечения ему разрешили видеться с близкими родственниками и даже с младшим братом.

В собственности бывшего мужа Лерчек находятся четыре компании, в том числе «БИ ФИТ» — через неё они с экс-супругой продавали тренировки и косметику. Её ежегодная выручка оценивалась примерно в три миллиарда рублей. После развода Артему Чекалину и Лерчек принадлежит по 37,5 процента акций фирмы.

В начале декабря Федеральная налоговая служба закрыла счета компании Артема Чекалина. Мужчине принадлежит 70 процентов компании «ЭКОФЛОУ», занимающейся продажей косметики, а его партнеру по бизнесу Вишняку — оставшаяся доля.

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#блогер
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«Дезактивируется полис ОМС»: Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Эксперт Храпунова предупредила о новой схеме мошенников через полисы ОМС
07 декабря 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Мошенники начали использовать новую схему обмана доверчивых либо недостаточно подготовленных граждан. Они рассказывают жертве легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе якобы полис ОМС станет недействительным.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По её словам, главной целью аферистов является получение кода идентификации из СМС. Узнав его, злоумышленники имеют возможность войти в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуг».

Эксперт подчеркнула, что коды из СМС нельзя никому сообщать ни при каких условиях. Она сравнила это с тем, как если бы человек отдал постороннему ключи от квартиры по первой просьбе. Также Храпунова напомнила, что все обновления полисов страховые компании производят самостоятельно. А устаревшие полисы на «Госуслугах» обновляются автоматически.

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#мошенники
#полис
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Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о своей мечте вернуться в Россию
07 декабря 2024, 07:41

Татьяна Лазарева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая участница КВН, телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева* мечтает о возвращении в Россию. Об этом она рассказала своей коллеге и тоже иноагенту Фариде Курбангалеевой.
Запись их разговора доступна на YouTube-канале последней. Лазарева*, неоднократно негативно отзывавшейся о своей стране и её гражданах, не исключила, что когда-нибудь вернётся в Россию, добавив, что «хочет этого» и «мечтает» об этом. Она также призналась, что до сих пор испытывает сложности с адаптацией за границей. В то же время телеведущая понимает, что у неё могут возникнуть сложности с возвращением, так как в России она является фигурантом уголовного дела.

Напомним, против Татьяны Лазаревой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Она также объявлена в международный розыск. В ближайшее время во 2-м Западном окружном военном суде начнётся заочное рассмотрение её дела.

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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#youtube
#рф
#запись
#россия
#терроризм
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В декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию
РИА Новости: в декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию
07 декабря 2024, 04:45

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Уже в декабре российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию. Этим поделился глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов с РИА Новости.
«Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер индексации составит 7,3 процента. В соответствии с законодательством, выплата увеличенных пенсий должна была пройти с 1 января 2025 года. Решение о переносе даты связано с продолжительными январскими праздниками. Те пенсионеры, которые получают пенсии в начале месяца, смогут забрать свои деньги уже в декабре.

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#пенсионеры
#деньги
#пенсии
#выплаты
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Крупный российский производитель обуви признан банкротом
РИА Новости: обувной производитель Ralf Ringer признан банкротом
07 декабря 2024, 01:29

Фото: iStock/Yingko

Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную структуру крупного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Об этом пишут РИА Новости.
«Арбитражный суд Москвы по заявлению подмосковного ООО «Стивали» признал банкротом АО «Ральф Рингер», головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer»:— говорится в сообщении.

Соответствующее заявление было подано в июне 2023 года. На данный момент известно, что компания имела долг по аренде помещения у «Стивали» в размере 20 миллионов рублей. При этом со стороны должника регулярно поступали заявлении о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами.

Стоит отметить, что московская прокуратура завела уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурирующая сумма равняется порядка 588 миллионам рублей.

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#суд
#уголовное банкротство
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РКН частично отключил Россию от мирового интернета
URA.RU: Роскомнадзор отключил Дагестан от интернета из-за учений
07 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/golubovy

Роскомнадзор провел ежегодные учения, в рамках которых часть регионов России была отключена от интернета. Об этом пишут URA.RU.
«Роскомнадзор провел ежегодные учения по оценке устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом заявили в пресс-службе РКН в ответ на сообщения о проблемах с доступом граждан России к зарубежным сайтам и сервисам», — говорится в сообщении.

В частности, сбои наблюдались в работе интернет-сервисов и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp на территории Дагестана. Проблемы связаны с проведением учений Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту. Отмечается, что пользователи будут сталкиваться со сбоями на протяжении 24 часов. К вечеру 7 декабря доступ к зарубежным платформам будет восстановлен.

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#интернет
#учения
#роскомнадзор
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Выплата 10 000 рублей на Новый год: кому положена
07 декабря 2024, 00:18

Фото: iStock/ArtemSam

Вице-спикер Госдумы и член партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о начислении единоразовой выплаты в размере 10 000 рублей в честь Нового года. Об этом пишет РИА Новости.
«Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров», — говорится в сообщении.

Согласно инициативе, выплата «Новогодний семейный бюджет» будет начисляться за счет перераспределения неизрасходованных бюджетных средств на 2024 год. По мнению Чернышова, данная помощь позволит нуждающимся справится с грядущими расходами перед Новым годом. Если инициативу одобрят, то семьи с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одинокие родители и пенсионеры смогут получить деньги уже в конце декабря.

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#пенсионеры
#деньги
#помощь
#бюджет
#выплаты
#новый год
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Минкульт РФ одобрил демонстрацию порно в онлайн кинотеатрах
06 декабря 2024, 23:46

Фото: iStock/M-Production

Министерство культуры России официально разрешило демонстрацию порно в отечественных онлайн кинотеатрах. Сообщение об этом появилось в Mash Room.
«Порно будет доступно в отечественных онлайн-кинотеатрах. Это уже одобрил Минкульт РФ», — поделились в telegram-канале.

Указывается, что в течение последних двух лет Минкульт одобрил порядка 145 порнографических фильмов для показа в интернете, в том числе на стримингах. Эксперт, кинокритик и главный редактор zoom film Александр Голубчиков объяснил, между эротикой и порно есть тонкая разница. Суть в самом процессе совокупления. Если в кадре показывается момент проникновения, то тогда это порно.

Как пример в telegram-канале привели фильм «Fan Favorite: Hot MILFs», который получил прокатное разрешение. Помимо крупных кадров с проникновением, в картине есть сцены ЛГБТ*. Фильм получил одобрение для показа в онлайн кинотеатрах, а в реестре Минкульта у него есть свой номер. Всего за этот год министерство выдало 48 прокатных удостоверений на эротические фильмы.

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*Движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским
#фильм
#онлайн-кинотеатр
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Остановки в шести подмосковных округах очистили от незаконной рекламы и граффити
06 декабря 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры на восьми региональных дорогах в шести городских округах. Их выявили в ходе обследования, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Очистили остановочный павильон вблизи микрорайона Щапово и на опоре наружного освещения на ул. Московской в Долгопрудном, знаки на проспекте Мира и ул. Полевой во Фрязине, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на ул. Центральной в Щёлкове и на ул. Коломенской в Озёрах. Кроме того, убрали рекламные объявления с остановки на улице Ленина в селе Кудиново Богородского городского округа», – рассказали в ведомстве.
Там призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры. Там напомнили, что это не только является правонарушением, но негативно влиять на безопасность движения.

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#московская область
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