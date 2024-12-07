«Ощущение страха мне незнакомо»: история лётчика-испытателя Владимира Кондаурова

Владимир Кондауров (Фото: администрация г. о. Дубна)
9 декабря в России празднуют День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о Герой Советского Союза, заслуженном лётчике-испытателе СССР, Почётном гражданине города Дубны Владимире Николаевиче Кондаурове.
Он родился 28 октября 1942 года в Восточно-Казахстанской области. С 1956-го летал на планерах в Усть-Каменогорской планерной школе, затем служил в Советской Армии. Закончил с отличием Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, а позже – МАИ.
За время лётной работы освоил более 115 типов техники – планеров, самолётов и вертолётов различных модификаций. Участвовал в 130 программах испытаний авиационной техники. Испытывал боевые истребители разных поколений для ВВС, ПВО и ВМФ.
Владимир Кондауров (Фото: сайт «Парк героев»)
На истребителях налетал около 5 тыс. часов, в том числе на испытаниях – 3,5 тыс. Однажды упомянул об этом в разговоре с другим известным лётчиком-испытателем, Героем Советского Союза Степаном Микояном. Когда тот удивился, Кондауров ответил:
22 ноября 1989 года Владимир Николаевич первым из военных лётчиков СССР совершил посадку на корабль на самолёте МиГ-29К.
Кондауров – автор биографической книги «Взлётная полоса длиною в жизнь».
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Он родился 28 октября 1942 года в Восточно-Казахстанской области. С 1956-го летал на планерах в Усть-Каменогорской планерной школе, затем служил в Советской Армии. Закончил с отличием Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, а позже – МАИ.
За время лётной работы освоил более 115 типов техники – планеров, самолётов и вертолётов различных модификаций. Участвовал в 130 программах испытаний авиационной техники. Испытывал боевые истребители разных поколений для ВВС, ПВО и ВМФ.
Владимир Кондауров (Фото: сайт «Парк героев»)
На истребителях налетал около 5 тыс. часов, в том числе на испытаниях – 3,5 тыс. Однажды упомянул об этом в разговоре с другим известным лётчиком-испытателем, Героем Советского Союза Степаном Микояном. Когда тот удивился, Кондауров ответил:
«А я всегда жадным до полётов был. В первые годы налётывал по 200-250 часов при обычной норме 100-120 часов в год. Вот и набралось на четыре лётных книжки».Звание Заслуженного лётчика-испытателя СССР получил в 37 лет, а в 45 стал Героем Советского Союза.
«Герои бывают двух планов. Одни совершают героический поступок во время боевых действий и за свой подвиг получают это высокое звание. Другие героически трудятся в мирное время, много лет успешно, плодотворно, творчески работают, по-настоящему отдают себя любимому делу», – рассуждает герой.Владимир Кондауров (Фото: сайт vzlet.mai.ru)
22 ноября 1989 года Владимир Николаевич первым из военных лётчиков СССР совершил посадку на корабль на самолёте МиГ-29К.
«Я всегда удивляюсь, когда рассуждают о героизме с позиции, страшно было или не страшно. Мне как-то об этом никогда не думалось. Слово «страшно» я вообще не воспринимаю. Мне незнакомо это ощущение», – делился Кондауров.В 1993 году уйдя в запас, он работал инженером в центре РСК «МиГ». Приехал в середине 1990-х годов в Дубну, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, стал инициатором установления в городе бюста Герою Советского Союза, летчику испытателю Бахчиванджи, открытия Аллеи Героев. Был президентом областного отделения фонда «Парк Героев».
Кондауров – автор биографической книги «Взлётная полоса длиною в жизнь».
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Лора Луганская