В Дубне появится импортозамещающий завод растворов для контактных линз

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Единственный в России производитель контактных линз полного цикла возводит в Дубне завод по производству растворов для ухода за линзами. Новый объект строят в рамках импортозамещения, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, сотрудники которого проверили ход работ.
«Строительство начали в сентябре прошлого года, а завершить планируют во II квартале 2025-го. Строительная готовность объекта составляет 13%. Двухэтажное здание площадью более 1,8 тыс. кв. м. будет включать производственные помещения, зоны складирования и административные кабинеты. Там будут производить раствор по уходу за контактными линзами в упаковках разных ёмкостей и растворы медицинского назначения, суммарно 22 млн штук в год», – отметили в надзорном ведомстве.Там подчеркнули, что застройщиком выступает «Окей Вижен» – единственный в России производитель контактных линз полного цикла от научной разработки до внедрения готового продукта. Продукцию инновационного предприятия экспортируют в страны ближнего зарубежья и Азиатского-Тихоокеанского региона.
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Лора Луганская