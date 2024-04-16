В Орехово-Зуеве запустят производство комплектующих для электростанций

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производство керамических изоляторов для электростанций запустят в Орехово-Зуевском городском округе, участок инвестору предоставили по региональной льготной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта стала компания «Изолятор-Инвест», занимающаяся производством электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств. Общий объём вложений в реализацию проекта составит не менее 45 млн рублей», — сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева.Строительство производственно-складского корпуса планируется начать во втором квартале будущего года, а сдать объект в эксплуатацию — в первом квартале 2027 года.
«После запуска в эксплуатацию новой производственной площадки, компания «Изолятор-Инвест» сможет значительно увеличить объем выпускаемой импортозамещающей продукции», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Площадь производственно-складского помещения составит 2115 квадратных метров. Произведённую там продукцию планируется реализовывать по всей России и странах СНГ.
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