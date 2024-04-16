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В Орехово-Зуеве запустят производство комплектующих для электростанций

16 апреля 2024, 17:59
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство керамических изоляторов для электростанций запустят в Орехово-Зуевском городском округе, участок инвестору предоставили по региональной льготной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта стала компания «Изолятор-Инвест», занимающаяся производством электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств. Общий объём вложений в реализацию проекта составит не менее 45 млн рублей», — сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Строительство производственно-складского корпуса планируется начать во втором квартале будущего года, а сдать объект в эксплуатацию — в первом квартале 2027 года.



«После запуска в эксплуатацию новой производственной площадки, компания «Изолятор-Инвест» сможет значительно увеличить объем выпускаемой импортозамещающей продукции», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Площадь производственно-складского помещения составит 2115 квадратных метров. Произведённую там продукцию планируется реализовывать по всей России и странах СНГ.

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В Подмосковье автоматизировали отправку сообщений о проверках использования субсидий
16 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/dusanpetkovic

Услугу по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему бизнесу на подмосковном госпортале оптимизировали: теперь получателю субсидии отправляют в личный кабинет приказ и акт о проведении проверки целевого использования выплаты, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Проверку целевого использования субсидии могут провести в соответствии с планом или внепланово. В любом случае, перед этим получателю субсидии в личный кабинет на областном портале госуслуг придёт приказ или акт о будущей проверке. А после проверки будет отправлен акт о её результатах», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Субсидию на развитие бизнеса от подмосковных властей могут получить представители малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность в Московской области. Заявки на субсидии принимаются онлайн — в разделе «Поддержка бизнеса и предпринимателей» на региональном портале госуслуг.

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Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах
16 апреля 2024, 08:45

Фото: iStock/sezer66

Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине, пишет РБК.
Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности. Параллельно Япония хочет поэтапно отказываться от российских энергоносителей, в том числе угля и нефти.

Также в ведомстве заявили, что связи Японии и НАТО укрепляются в ответ на меняющуюся обстановку в области международной безопасности.

В нефтяном проекте «Сахалин-1» японскому консорциуму Sodeco принадлежит почти треть (30%). Такая же доля принадлежала американской ExxonMobil. В 2022 году компания заявила о выходе из проекта.

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#япония
#россия
#нефть
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Швейцария удивила Запад своей позицией по конфискации росийских активов
РБК: Швейцария не будет помогать G7 в поиске замороженных российских активов
16 апреля 2024, 07:21

Фото: iStock/william87

Власти Швейцарии не намерены участвовать в поиске замороженных активов РФ, пишет РБК.
Для этого создана специальная международная группа, пишет РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER).

Как отмечают в ведомстве, Швейцария отлично выстроила взаимодействие с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне.

Именно по этой причине Федеральный совет не видит необходимости формально присоединяться к REPO, подчеркнули там.

Власти Швейцарии добавили, что учтут свою правовую систему в случае, если все-таки решат присоединиться к специальной группе.

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#европа
#россия
#экономика
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Американские санкции могут сократить экспорт российского алюминия на треть
«Ъ»: санкции США в отношении алюминия затронут примерно треть экспорта «Русала»
16 апреля 2024, 03:32

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Санкции на запрет импорта российского алюминия, которые ввели США и Великобритания, могут серьезно коснуться значительной части экспорта компании «Русал». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник.
«Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам «Русала» объемом 1,5 млн тонн. Или около трети общего экспорта», — указано в материале издания.
Введение запрета может вынудить «Русал» отправить продукцию на склады, которые практически заполнены. Это создает дополнительные проблемы для компании в условиях взаимосвязанных глобальных производственных и логистических сетей, считают источники информагенства.

Напомним, США официально объявили о новых санкциях 12 апреля, запретив импорт алюминия, меди и никеля из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций против российского сырья дорожает алюминий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Автоэксперт Кадаков назвал неприятные последствия возвращения на рынок Евро-3

Объём контейнерных перевозок между Европой и Китаем вырос на 18%

Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей
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#великобритания
#импорт
#металл
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Автоэксперт Кадаков назвал неприятные последствия возвращения на рынок Евро-3
Автоэксперт Кадаков допустил подорожание топлива высокого класса из-за Евро-3
15 апреля 2024, 23:16

Фото: iStock/kckate16

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что возвращение на российский рынок более вредного бензина Евро-3 может повлечь за собой подорожание топлива более высокого класса.
«Бензин не должен стать дороже. Должен стать либо дешевле, либо должен остаться по той цене. Другое дело, будут ли честно предупреждать водителей, что продается бензин Евро-3, который для современного автомобиля вреден. Может подорожать топливо более высокого класса — Евро-5», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кадаков.

При этом, он напомнил о том, что государством сейчас цены на бензин контролируются и повышать их нельзя, однако, что будет дальше, по словам специалиста, можно лишь предполагать.

А руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз спрогнозировал повышение цен на алкогольную продукцию.

«Летом будет дорожать вообще всё по той простой причине, что у нас с 1 мая возрастают ставки акциза на российское вино и игристое. Второй момент — с 1 мая также повышаются ставки акциза на крепкий алкоголь, а с 1 июня будут повышены минимальные розничные цены на крепкие напитки: водку, коньяк и т. д. Но это будут незначительные повышения», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

Ранее сообщалось, что стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 года.

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#алкоголь
#бензин
#топливо
#цена
#экономика
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Объём контейнерных перевозок между Европой и Китаем вырос на 18%
15 апреля 2024, 19:16

Фото: Istock/Roman Vyshnikov

Объём перевозок контейнерными поездами между КНР и Европой в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос на 18%. Так, в 2023 году из Китая в Европу в общей сложности были отправлены 17,5 тысяч контейнерных поездов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии по грузовым перевозкам Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Зубайду Аспаеву.
«В 2023 году отправлено более 17,5 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай—Европа, что на 6% выше уровня 2022 года, перевезено 1,9 млн контейнеров TEU. Рост составил на 18% выше уровня 2022 года», — заявила Аспаева в ходе заседания совета управляющих и ответственных представителей железнодорожного транспорта стран—членов ОСЖД в Ашхабаде.

Она отметила, что международные контейнерные перевозки маршрутными поездами из Китая в европейские страны были запущены в 2011 году. Сейчас рейсы контейнерных поездов в направлениях Китай — Центральная Азия и Китай — Европа соединяют 217 городов в 25 странах Европы и более 100 городов в азиатский странах. В 2023 году по сети ж/д линий стран—членов ОСЖД протяженностью более 293 тыс. км перевезли 5,3 млрд тонн грузов.

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Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей
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#европа
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#страны
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Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей
Экономист Зельцер усомнился в достижении долларом 100 рублей
15 апреля 2024, 18:41

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер высказал мнение о том, что в ближайшем будущем доллар не достигнет отметки в 100 рублей.
Он объяснил, что на это указывает ряд экономических показателей.

«При текущих вводных и с учётом сильного роста на сырьевых рынках вероятность девальвации рубля низкая. Скорее всего, нормативы продажи валютной выручки будут продлены после апреля, на этом спекулятивная атака на рубль захлебнётся и доллар вновь пойдёт вниз», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявляла, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля. Она отмечала, что пока рубль будет стабилен.

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#экономика
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Стали известны возможные сроки снижения ипотечных ставок
Экономист Иванкина допустила падение ставок до понижения ключевой ставки
15 апреля 2024, 18:30

Фото: iStock/Evkaz

Доктор экономических наук, научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ Президентской Академии Елена Иванкина заявила, что ипотечные ставки в России могут снизится до понижения ЦБ ключевой ставки.
«Снижение ставок по ипотеке может быть опережающим к ключевой ставке, что подстегнёт спрос на квартиры. Ключевая ставка в 2023 году повышалась с 7,5% до 16%, это привело к сокращению спроса на ипотеку. До повышения ставки часто встречалась парадоксальная реакция заёмщиков: клиенты банков активизировали свои запросы, и с ростом ставок росли запросы на кредит», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла, что повышение ключевой ставки Центрального банка России не приведёт к остановке развития отечественной экономики, так как она продолжает расти высокими темпами.

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#экономика
#квартиры
#кредит
#ключевая ставка
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Западные банки могут выкупить у россиян иностранные акции на десятки миллиардов рублей
Банки США и ЕС готовы выкупить у россиян иностранные бумаги на миллиарды рублей
15 апреля 2024, 15:56

Фото: istock / Elena Chelysheva

Западные банки и фонды могут приобрести замороженные иностранные акции у российских граждан на значительные суммы, пишет Frank Media со ссылкой на генерального директора «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина.
«Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально заинтересованы в приобретении блокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Они выразили заинтересованность на уровне десятков миллиардов рублей», — отметил глава «Инвестпалаты».
По словам Седушкина, на счетах находятся дивиденды от «голубых фишек», принадлежащих на 50% нерезидентам. С мая по декабрь 2023 года накоплено около 450 млрд рублей.

В начале марта правительственная комиссия РФ утвердила условия обмена замороженными активами. Подача заявлений на обмен возможна с 25 марта по 8 мая. Планируется завершить все сделки до 1 сентября 2024 года.

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