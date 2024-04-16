В Подмосковье автоматизировали отправку сообщений о проверках использования субсидий

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Услугу по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему бизнесу на подмосковном госпортале оптимизировали: теперь получателю субсидии отправляют в личный кабинет приказ и акт о проведении проверки целевого использования выплаты, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Проверку целевого использования субсидии могут провести в соответствии с планом или внепланово. В любом случае, перед этим получателю субсидии в личный кабинет на областном портале госуслуг придёт приказ или акт о будущей проверке. А после проверки будет отправлен акт о её результатах», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Субсидию на развитие бизнеса от подмосковных властей могут получить представители малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность в Московской области. Заявки на субсидии принимаются онлайн — в разделе «Поддержка бизнеса и предпринимателей» на региональном портале госуслуг.
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