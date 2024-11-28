В Дубне запускают новый цех по производству косметики

«Строительство ещё одного производственного корпуса компании «Биофармлаб» площадью свыше 3,7 тыс. квадратных метров должно быть завершено в первом квартале 2025 года. Ввод новых мощностей позволит увеличить выпуск продукции в два раза: с полутора до трёх миллионов единиц косметических средств в месяц», — говорится в сообщении.

