В Дубне запускают новый цех по производству косметики

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Ещё один цех, в котором будут производить косметические средства, планирует запустить в эксплуатацию резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Биофармлаб», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Компания «Биофармлаб» производит косметику торговых марок AEVIT, Vegan up, Sebocelin и LIBREDERM. Эта продукция продаётся по всей России, а также экспортируется в 19 стран.«Строительство ещё одного производственного корпуса компании «Биофармлаб» площадью свыше 3,7 тыс. квадратных метров должно быть завершено в первом квартале 2025 года. Ввод новых мощностей позволит увеличить выпуск продукции в два раза: с полутора до трёх миллионов единиц косметических средств в месяц», — говорится в сообщении.
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