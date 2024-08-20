В Дубне запустят импортозамещающее производство противоопухолевых препаратов

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Компания «Алсигма» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна».
Она наладит там производство противоопухолевых препаратов, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Алсигма» будет разрабатывать дженерики – препараты, которые содержат то же действующее вещество, что и оригиналы. Это позволит наладить производство востребованных в России препаратов и избежать перебоев с поставками импортных лекарств.
Речь идёт о разработке, производстве и выводе на рынок противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Запуск первой очереди запланирован на 2027 год, а полная реализация проекта – на 2029-й.
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«В рамках инвестпроекта «Алсигма» создаст научно-производственный комплекс площадью 5,2 тыс. кв. м, где займется разработкой и выпуском лекарственных средств. Инвестиции составят 780 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 55 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Компания «Алсигма» будет разрабатывать дженерики – препараты, которые содержат то же действующее вещество, что и оригиналы. Это позволит наладить производство востребованных в России препаратов и избежать перебоев с поставками импортных лекарств.
Речь идёт о разработке, производстве и выводе на рынок противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Запуск первой очереди запланирован на 2027 год, а полная реализация проекта – на 2029-й.
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Лора Луганская