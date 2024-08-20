В подмосковном правительстве поддержали запуск биржевых торгов щебнем

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В правительстве Московской области поддерживают запуск торгов щебнем на бирже. Об этом заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Теперь стоимость щебня в Подмосковье будет определяться на основе сделок.
По данным РБК, Восточная биржа провела первые торги щебнем, который относится к категории нерудных стройматериалов. Другие российские биржи пока не торгуют этим товаром.
Рыночная стоимость товаров категории «Нерудные ископаемые» обеспечит точность расчётов и будет способствовать предотвращению недобросовестных практик по занижению базовой стоимости для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Такое мнение высказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Как отмечает РБК, нерудные ископаемые исторически торгуются на неорганизованных рынках, а это серый рынок. На очереди – песок, торф и другие нерудные ископаемые.
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Рыночная стоимость товаров категории «Нерудные ископаемые» обеспечит точность расчётов и будет способствовать предотвращению недобросовестных практик по занижению базовой стоимости для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Такое мнение высказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Наличие биржевой котировки, являющейся индикатором независимых сделок, позволит наблюдать реальные цены на нерудные материалы и рассмотреть инициативу о предоставлении права региону на определение минимальной цены полезного ископаемого, с которой должен уплачиваться НДПИ», – сказал Фирсов.Предполагается, что новый механизм повысит прозрачность ценообразования и, как следствие, собираемость налогов. Участвовать в таких торгах могут только юридические лица. Расчёты проходят через организацию-посредника – клиринг. Торги на товарных биржах позволят определить и установить объективную цену на товар.
Как отмечает РБК, нерудные ископаемые исторически торгуются на неорганизованных рынках, а это серый рынок. На очереди – песок, торф и другие нерудные ископаемые.
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Лора Луганская