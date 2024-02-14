В Подмосковье создадут крупный распределительный центр за 1 млрд

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В городском округе Истра появится крупный распределительный центр. Инвестиционный проект реализует компания «М.Марс», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестор построит распределительный центр из двух зданий, площадь которых составит 2 тыс кв. м и 6 тыс. «квадратов». Проект будет реализован на земельном участке размером 8 га, предоставленном компании без проведения торгов. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.Реализовать проект планируется до конца 2033 года. На новом предприятии рассчитывают создать около 30 рабочих мест.
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