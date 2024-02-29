Россиянам рассказали, в каком случае могут отказать в страховой пенсии

Страховая пенсия по старости может быть не назначена из-за нехватки стажа и пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.