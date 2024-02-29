Россиянам рассказали, в каком случае могут отказать в страховой пенсии

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Страховая пенсия по старости может быть не назначена из-за нехватки стажа и пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По действующим правилам россиянин должен иметь 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента для получения страховой пенсии.
Если же этих элементов не хватает, значит пожилому человеку будет начислена социальная пенсия. Получать её можно через пять лет после достижения пенсионного возраста, рассказала собеседница «Москвы 24».
Бессараб добавила, что в этом году на пенсию могут выйти женщины, которым исполнилось 58 лет, и мужчины в возрасте от 63 лет.
Депутат подчеркнула, что получить страховую пенсию реально. За 15 лет работы можно набрать 30 ИПК даже при низкой заработной плате, если получать по два балла в год.
Также она напомнила, что в стаж входят нестраховые периоды, такие как служба в армии, уход за ребёнком и участие в СВО.
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Если же этих элементов не хватает, значит пожилому человеку будет начислена социальная пенсия. Получать её можно через пять лет после достижения пенсионного возраста, рассказала собеседница «Москвы 24».
Депутат подчеркнула, что получить страховую пенсию реально. За 15 лет работы можно набрать 30 ИПК даже при низкой заработной плате, если получать по два балла в год.
Также она напомнила, что в стаж входят нестраховые периоды, такие как служба в армии, уход за ребёнком и участие в СВО.
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Анастасия Чинкова