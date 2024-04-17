В Египте заявили о возможностях работы с РФ в условиях санкций

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Глава Минфина Египта Мухаммед Мааит сообщил о возможностях для работы с Россией в условиях санкций, пишет РИА Новости.
Об этом Мааит заявил на полях весенней конференции Международного валютного фонд(МВФ) и Всемирного банка. При этом он добавил, что иногда ограничительные меры влияют на сотрудничество, но в целом Каир понимает принципы взаимодействия с Москвой.
Также глава Минфина Египта рассказал, что стороны и сегодня обсуждают прием в Египте российских карт «Мир».
Ранее сообщалось, что от работы с системой «Мир» отказались банки Армении и Киргизии. Причиной такого решения стала опасность вторичных санкций Штатов и угрозы для национальных платежных систем. Помимо этого, обслуживать карты «Мир» перестали крупнейшие банки Казахстана.
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Также глава Минфина Египта рассказал, что стороны и сегодня обсуждают прием в Египте российских карт «Мир».
Ранее сообщалось, что от работы с системой «Мир» отказались банки Армении и Киргизии. Причиной такого решения стала опасность вторичных санкций Штатов и угрозы для национальных платежных систем. Помимо этого, обслуживать карты «Мир» перестали крупнейшие банки Казахстана.
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Алёна Самарева