Американские санкции могут сократить экспорт российского алюминия на треть

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Санкции на запрет импорта российского алюминия, которые ввели США и Великобритания, могут серьезно коснуться значительной части экспорта компании «Русал». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник.
«Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам «Русала» объемом 1,5 млн тонн. Или около трети общего экспорта», — указано в материале издания.Введение запрета может вынудить «Русал» отправить продукцию на склады, которые практически заполнены. Это создает дополнительные проблемы для компании в условиях взаимосвязанных глобальных производственных и логистических сетей, считают источники информагенства.
Напомним, США официально объявили о новых санкциях 12 апреля, запретив импорт алюминия, меди и никеля из Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что на фоне санкций против российского сырья дорожает алюминий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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