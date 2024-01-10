В Московской области идет активное усиление поддержки проектов импортозамещения

В 2023 году аренда однокомнатных квартир в крупных городах России в среднем подорожала на 22%, арендовать однушку теперь можно до 21 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 19%, до 27 тысяч рублей, трёхкомнатных – на 15%, до 34 тысяч рублей.