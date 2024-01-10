В Московской области идет активное усиление поддержки проектов импортозамещения

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В Подмосковье усиливают поддержку проектов импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В 2024 году продолжается работа программы Фонда развития промышленности Московской области по грантовой поддержке инвестиционных проектов в сфере импортозамещения.
Стоит отметить, что полную информацию о возможностях данной мере поддержки можно найти на официальной сайте Фонда развития промышленности Подмосковья.
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«Ключевые изменения, которые были внесены в грантовую программу подмосковного ФРП на 2024 год – это увеличение суммы компенсации, которую можно получить за счет гранта, и снижение объема кредитного договора для доступа к программе. <…> Объем выделенных средств на эту программу составит 565 млн рублей. Прием заявок на получение грантов запланирован на март 2024 года», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева